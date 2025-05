Bezirksliga: Warum Veen nicht aufsteigen möchte

Drei Spieltage vor Saisonende gehört Borussia Veen in der Bezirksliga zu den vier Mannschaften, die noch den Relegationsplatz zur Landesliga-Aufstiegsrunde erreichen können. Vier Punkte liegen die „Krähen“ hinter dem VfL Tönisberg, der derzeit Rang zwei belegt. Am Sonntag spielt Veen beim TSV Bockum. Die Krefelder haben den Klassenerhalt noch nicht gesichert.

Die Partie in Bockum wird um 15.30 Uhr angepfiffen. Danach stehen noch die Spiele beim TuS Xanten (25. Mai, 15 Uhr) sowie in Bedburg-Hau (1. Juni, 15 Uhr) an. Zur neuen Saison lösen Alexander Wisniewski und Lukas Höptner als Trainerduo Thomas Haal an der Seitenlinie ab.