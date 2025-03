Bezirksliga: Waldböckelheim jubelt im Derby

Region. Der Ball rollt wieder in der Bezirksliga Nahe und nicht allen Spitzenteams scheint die Winterpause gut bekommen zu sein. So musste sich Tabellenführer SV Winterbach bei der SG Guldenbachtal mit einem 2:2 begnügen. Die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/ Wöllstein teilte sich in Mörschied ebenfalls die Punkte und auch die TSG Planig ging beim wilden 4:4 bei der Spvgg. Nahbollenbach mit einem Punkt vom Platz. Nutznießer war die SG Weinsheim, die sich beim SC Birkenfeld mit 2:0 durchsetzte und als einziges Team aus den Top-Sieben einen Dreier einfahren konnte. An der anderen Seite der Tabelle gewannen die beiden Schlusslichter überraschend auswärts.

TSV Bockenau – TuS Waldböckelheim 2:3 (0:1). – Was für ein Kracher der Lokalrivalen! „Brutal ärgerlich und unnötig“, hält Bockenaus Trainer Dirk Reidenbach fest. Selbst hatte man das 2:1 auf dem Fuß, die vielversprechende Aktion pfiff der Schiedsrichter zurück, weil Ingemar Höling seinen Gegenspieler nach einem Tritt auf die Hand anmeckerte und dafür mit Rot vom Platz flog. „Der Knackpunkt“, ärgert sich Reidenbach über die Undiszipliniertheit. In einer „wilden Schlussphase“ erhöhten die Gäste postwendend durch Jan Scheib (83.). Matthias Roselt machte den abstiegsbedrohten Gästen zunächst einen Strich durch die Rechnung (85.). Doch noch war nicht Schluss: Waldböckelheims Thomas Schneider setzte ich in Minute 89 den emotionalen Schlusspunkt unter das Derby. Torfolge: 0:1 Dennis Fey (17.), 1:1 Michel Tressel (65.), 1:2 Jan Scheib (83.), 2:2 Michael Roselt (86.), 2:3 Thomas Schneider (89.).

SG Guldenbachtal – SV Winterbach 2:2 (1:2). – Ärgerlich war die Punkteteilung aus Sicht der Gäste. Schließlich führte die Elf von Torben Scherer nach nicht einmal einer Viertelstunde mit 2:0. Doch die Platzherren zeigten in Windesheim Moral und belohnten sich kurz vor Ende per Foulelfmeter, den Doppeltorschütze Nico Dorfey einnetzte. „Nach zehn Minuten hätte man böses ahnen können, aber die Jungs haben sich reingebissen“, lobt Guldentals Vorsitzender Bernd von der Weiden. Das 3:1 der Gäste kurz vor der Pause fand nach einem Foulspiel keine Anerkennung. „Winterbach ist nicht viel eingefallen und wir nehmen den Punkt gerne mit.“ – Tore: 0:1 Luis Becker (4.), 0:2 Elias Pfenning (13.), 1:2, 2:2 Nico Dorfey (22./86., FE).

Spvgg. Nahbollenbach – TSG Planig 4:4 (3:1). – Was für ein Gäste-Finish nach überschaubarer Anfangsphase und Rückschlägen! Aus dem Spiel heraus gelang vor allem der TSG zunächst nicht so viel, Nahbollenbach bestimmte die erste Halbzeit. Anton Nikodemus sorgte für die Führung der Gastgeber (12.), die Dennis Mastel egalisierte (33.). Niklas Herrmann (38.) und Dennis Schug (39.) sorgten per Doppelschlag für den 3:1-Pausenstand. Direkt nach dem Wechsel ließ Brian Huth mit dem 2:3-Anschluss Planig wieder hoffen. Doch in die Schlussoffensive der TSG markierte Omar-Lorenz Majzoub das 4:2 (85.). Keine Minute später brachte erneut Mastel die Gäste nochmals heran (88.). Und damit nicht genug, denn mit seinem dritten Treffer sorgte der TSG-Torjäger für den inzwischen mehr als verdienten Ausgleich. Nicht nur TSG-Coach Christoph Schenk hatte ein „wildes Spiel gesehen, das am Ende beide gewinnen können“. Auf der einen Seite sei es für Planig ob der späten Treffer „etwas glücklich“ gewesen, aber gerade aufgrund der dominanten zweiten Halbzeit verdient.

TuS Mörschied – SG Fürfeld/ Nau-Bamberg/Wöllstein 0:0. – Auf dem Hartplatz tat sich die angereiste, zweitbeste Liga-Offensive sehr schwer, was aber auch gar nicht anders zu erwarten war. „Hier ist es immer wieder eklig zu spielen“, konstatierte SG-Spielertrainer Maurice Fischer, der mit dem Punkt unterm Strich gut leben konnte. „Es war ein für die Voraussetzungen typisches Spiel – auf einem Hartplatz, gegen ein Team wie Mörschied.“ Will heißen: „Viele lang geschlagene Bälle, viele Zweikämpfe, viel Männerschweiß. „Alles – nur nicht Vergnügungssteuer pflichtig.“ Der Punkt war hart erkämpft, aber verdient – für beide. Wermutstropfen für die Gäste: Marvin Hendricks hatte sich schwerer an der Wade verletzt und musste kurz vor Ende vom Platz.

TuS Pfaffen-Schwabenheim – VfL Simmertal 1:3 (1:1). – Wer hätte das gedacht, dass der abstiegsgefährdete VfL mit einem Auswärtserfolg ins neue Jahr startet – mit seinem ersten Saison-Dreier auf fremdem Geläuf? Beide Teams legten einen Blitzstart hin, Christoph Alts Führung in Minute drei egalisierte Sven Dangel keine 120 Sekunden später. Nach einer abwechslungsreichen halben Stunde wurde es ruhiger. Murat Aysel (60.) und Faris Dag (69.) brachten die Gäste in Front. Es war ein wichtiger Dreier für die Simmertaler, denn mit dem TuS Waldböckelheim und dem VfR Baumholder II gewannen die beiden Schlusslichter ihre Partien und machten im Tabellenkeller Boden gut.

Weitere Spiele im Steno

SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim – VfR Baumholder II 1:3 (0:2). – Tore: 0:1 Dominik Pfingst (22.), 0:2 Daniel Embacher (38.), 0:3 Marcel Gutendorf (54./FE), 1:3 Keven Lang-Lajendäcker (77.).

SC Idar-Oberstein II – FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein 5:0 (2:0). – Tore: 1:0, 2:0 Lennert Arend (22./35.), 3:0 Henri Schneider (52.), 4:0 Abdoul Ali (69.), 5:0 Fabian Sagawe (77.).