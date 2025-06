Bezirksliga-Wahnsinn 8:8: Dem Meister getrotzt, dann Rückzug

Am letzten Spieltag werden häufig Erinnerungen für die Ewigkeit geschaffen. Das gilt auch für das vorerst letzte Bezirksliga-Spiel von Rhenania Bottrop: Der Meister steigt in die Landesliga auf und war zum Abschluss ein elementarer Teil eines denkwürdigen Nachmittags beim RSV Praest: Bei Praest endete nicht nur eine Ära, sondern auch der Bezirksliga-Status. Der RSV zieht nämlich am Sonntag seine Mannschaft zurück, wird aber noch ewig an dieses denkwürdige letzte Match gegen Bottrop zurückdenken, schließlich endete die Partie mal eben mit 8:8 (4:3).

Spielverlauf klingt nach Tennis-Match

Praest war gegen den Landesliga-Aufsteiger bemüht, sich ehrenwert aus der Liga zu verabschieden. Zur Pause führten die Hausherren mit 4:3, was bereits ein seltener Zwischenstand ist. Doch die Rhenania wollte ihren letzten Auftritt nicht verlieren, warf also im zweiten Abschnitt ebenfalls nochmal alles rein und kam tatsächlich zu einer 7:6- und 8:7-Führung. Was nach Tennis klingt, war aber tatsächlich ein Fußballspiel, dessen Schlusspunkt Nils Rütjes gehörte: Er erzielte in der 78. Minute den letzten Treffer des Tages - und damit auch vorerst den letzten Treffer des RSV Praest in der Bezirksliga.