Der ehemalige Jugendtrainer des SVW Mainz trainiert seit diesem Jahr die Zweitvertretung des Landesligisten. – Foto: System/ Stock.Adobe

"Bezirksliga wäre mein Traum, danach höre ich sofort auf" Die Zweitvertretung des SVW Mainz wurde in dieser Saison nach längerer Abstinenz wieder ins Leben gerufen +++ Zeitnahe Aufstiege sind geplant

Mainz. Der Übungsleiter Donald Lepper übernahm in diesem Sommer die Aufgabe die, nach sieben Jahren wieder ins Leben gerufene, zweite Mannschaft beim SVW Mainz zu leiten. In den vergangenen drei Jahren trainierte der Übungsleiter zusammen mit seinem Co-Trainer Giovanni Rappa die A-Junioren beim Mainzer Verein. Im Interview der Woche spricht er mit uns über die Gründe des Vereins eine Rückkehr der zweiten Mannschaft zu initiieren, die Hintergründe für seinen Wechsel vom Jugend- in den Herrenbereich und die langfristigen Ziele der Zweitvertretung des SVW Mainz.

Warum wurde im Jahr 2015 die zweite Mannschaft beim SVW Mainz abgemeldet und welche Entwicklungen haben zur Gründung einer neuen Zweitvertretung geführt? Damals war das große Problem die Trainingsbeteiligung. Irgendwann hat der Verein die Reißleine gezogen und die zweite Mannschaft abgemeldet. Für viele Spieler aus der A-Jugend war dies jedoch äußerst bitter, weil wenn man den sofortigen Sprung in die erste Mannschaft nicht gepackt hat, musste man den Verein verlassen. Genau dieser Entwicklung wollen wir nun entgegenwirken. Es hat seine Zeit gedauert, bis wir Helmut Heiser (Vizepräsident SVW Mainz; Anm. d. Red) soweit hatten, dass er wieder die zweite Mannschaft aufgemacht hat. Der Hintergedanke mit einer Zweitvertretung ist klar: Wir wollen A-Jugendspieler, die sich mit dem Verein identifizieren, langfristig binden. Durch den leistungstechnischen Abstand zwischen Landesliga und C-Klasse herrscht eine große Differenz zwischen erster und zweiter Mannschaft. Ist es trotzdem möglich ehemalige A-Jugendspieler optimal auf einen Sprung in die erste Mannschaft vorzubereiten? Erstmal ist das natürlich ein Problem. Wir sind schlichtweg zu weit weg von der Landesliga. Unser Ziel muss es daher natürlich sein, in zwei bis drei Jahren mindestens in der A-Klasse zu spielen. Aber ich glaube die jungen Spieler, die jetzt aus der A-Junioren Landesliga rauskommen und auch einiges an Verbandsliga-Erfahrung haben, sollen sich erstmal in der C-Klasse etablieren, um den Sprung in die Landesligamannschaft später schaffen zu können. Herrenfußball ist schlichtweg etwas anderes als Jugendfußball. Ist es trotz einer komplett neu zusammengestellten Mannschaft trotzdem das Ziel in der Saison den Aufstieg in die B-Klasse zu schaffen?