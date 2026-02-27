Bezirksliga-Vorschau zum 21. Spieltag

– Foto: Andreas LITZE Richter

An der Tabellenspitze der Bezirksliga ist ein Dreikampf zwischen dem SV Bad Rothenfelde, BW Hollage und dem TUS Berge entbrannt. Kann sich der Tabellenführer am Wochenende absetzen, oder schließen die Verfolger auf. Im Tabellenkeller befinden sich die letzten sieben Teams der Tabellen in Abstiegsgefahr. Am Wochenende stehen einige Schlüsselspiele auf dem Programm. Wir werfen einen Blick auf sämtliche Partien des Wochenendes.

Der TSV Riemsloh startete mit dem überraschenden Auswärtssieg beim FCR Bramsche überragend ins neue Jahr. Den Schwung will die Truppe von Trainer Thomas Falke ins Derby beim SC Melle 03 II mitnehmen, um mindestens einen Punkt zu entführen. Der SC Melle 03 II liegt belegt aktuell den neunten Rang mit einem dicken Elf-Punkte-Polster nach unten. Nach der starken Hinserie hat das Team von Trainer Robin Twyrdy gute Chancen weiter nach oben zu klettern.

Eine schwere Aufgabe für den TUS Eintracht Rulle gegen den Spitzenreiter SV Bad Rothenfelde. Zum Ende der Hinserie und in der Vorbereitung hat der Gastgeber einige gute Ergebnisse erzielt und sollte gegen den Tabellenführer nicht chancenlos sein. Der SV Bad Rothenfelde will aufsteigen und spürt die Konkurrenten BW Hollage und TUS Berge im Nacken. Für die Tredup-Elf zählt deshalb nur ein Sieg.



SV Bad Laer - TuS Berge So. 01.03.26 15:00 Uhr

Die Generalprobe hat der TUS Berge mit einem 6:3-Erfolg gegen den Bezirksligisten ASV Altenlingen bestanden und muss beim SV Bad Laer gewinnen, um den Spitzenreiter SV Bad Rothenfelde unter Druck zu setzen. Der SV Bad Laer kassierte gegen den Landesligisten SC Melle 03 im letzten Testspiel eine 2:5-Niederlage, hat sich aber zum Jahresauftakt sicher etwas vorgenommen.

Viktoria Gesmold - TSV Venne So. 01.03.26 15:00 Uhr

Viktoria Gesmold erzielte in der Vorbereitung beachtliche Ergebnisse auch gegen höherklassige Teams und zeigte teilweise eine gute Frühform. TSV Venne erzielte in der Vorbereitung wechselhafte Ergebnisse, ohne voll überzeugen zu können. Mit einem Sieg kann der Gastgeber in der Tabelle vorerst am TSV Venne vorbei ziehen.



SV Quitt Ankum - Blau-Weiss Hollage So. 01.03.26 15:00 Uhr

Der SV Quitt Ankum liegt nach einer enttäuschenden Hinserie auf einem Abstiegsplatz. Der Abstieg soll vermieden werden. In der Winterpause wurde deshalb der Trainer gewechselt.

Al Anozie löste Trainer Matthias Luttmer ab. BW Hollage reist als Favorit nach Ankum und will mit einem Dreier Druck auf den den Tabellenführer SV Bad Rothenfelde machen, der drei Punkte Vorsprung bei einem Spiel in Hinterhand besitzt. Mit dem Rückenwind der vereinbarten langfristigen Zusammenarbeit mit ihrem erfolgreichen Trainerteam ist der Mannschaft ein Auswärtssieg zuzutrauen.



Hagener SV - Sportfreunde Lechtingen So. 01.03.26 15:00 Uhr

Der Hagener SV liegt in der Tabellen knapp unter dem Strich und der SF Lechtingen mit einem Zehn-Punkte-Polster im gesicherten Mittelfeld.

Die Situation für den Hagener SV ist brenzlig. Es müssen unbedingt Punkte her. Die Generalprobe gewann der Gastgeber gegen den Kreisligsten TV Wellingholzhausen. Aber der nächste Gegner ist ein ganz anderes Kaliber. Keine leichte Aufgabe für den Hagener SV, der zu Hause bisher im Schnitt einen Punkt holte.



Viktoria 08 Georgsmarienhütte - 1. FCR 09 Bramsche So. 01.03.26 15:00 Uhr

Der FCR Bramsche 09 kassierte im ersten Spiel des Jahres eine 2:3-Heimpleite gegen den TSV Riemsloh und will sich die verloren Punkte bei Viktoria Gmhütte zurückholen.

Der Gastgeber hat ein Mini-Polster von fünf Punkten auf die Abstiegsplätze. Die Generalprobe gegen den Bezirksligisten RW Damme ging mit 1:4 verloren. Eine schwere Aufgabe für den Gastgeber gegen einen angeschlagenen Gegner.

SC Glandorf - SV Alfhausen So. 01.03.26 16:00 Uhr

Im Kellerduell hat der SC Glandorf mit neuen Trainerteam und dem Rückwind der starken Leistungen beim Hallenmasters die besseren Karten. Die Generalprobe gegen den Kreisligisten wurde mit 4:2 gewonnen. Für beide Teams gilt nur ein Sieg um im Abstiegskampf Boden gutzumachen.