Bezirksliga-Vorschau – sechs Spiele am Sonntag

Sechs Spiele finden am Sonntag in der Bezirksliga statt. In unserer Vorschau haben wir einen Blick auf Spitzengruppe und dem ganz engen Tabellenkeller geworfen.

Nach dem Katastrophenstart erreichte der TUS Eintracht Rulle zuletzt sieben Punkte in Folge und zeigte auch am vergangen Sonntag bei der knappen 1:2-Auswärtsniederlage gegen den Landesliga-Absteiger SV Viktoria Gesmold eine aufsteigende Tendenz. Der SV Quitt Ankum dagegen holte nur einen Punkt aus den letzten sieben Spielen. Es ist ein offenes Spiel zu erwarten in dem der Heimvorteil für den Gastgeber spricht. Der Gastgeber kann sich mit einem Sieg etwas von Tabellenkeller abzusetzen. Aber auch die Gäste können mit einem Sieg wieder über den Strich rutschen.

FCR Bramsche - Hagener SV So. 15.00 Uhr

Der aktuell beste Aufsteiger FCR Bramsche 09 belegt mit 19 Punkten den sechsten Tabellenplatz und erreichte 13 Punkte aus den letzten sechs Spielen. Die Mannschaft von Trainer Marc Filip will mehr und könnte mit einen Sieg gegen den Hagener SV in der Tabelle weiter klettern. Nur zwei Punkte aus den letzten sieben Spielen konnte der Gegner Hagener SV einfahren. Aber die Mannschaft kann viel mehr als es der aktuelle Tabellenstand aussagt. Das hat sie vor kurzen beim Gastspiel gegen den ambitionierten BW Hollage bewiesen, als sie dort überraschend einen Punkt entführte.

TUS Berge - BW Hollage So. 15.00 Uhr - im Fupa-Liveticker - Der TUS Berge belegt überraschend den dritten Tabellenplatz. Wunschgegner ist der Gastgeber für BW Hollage sicher nicht. Im Bezirkspokalspiel gewann TUS Berge vor einigen Wochen durch drei Tore des routnierten mitspielenden Co-Trainers Patrick Middendorf - der seinen Spitznamen "Daddy Cool“ in dem Spiel bestätigte - verdient mit 3:1 am Benkenbusch. Die Mannschaft von Trainer Rene Wolting liegt in der Tabelle hauchdünn vor BW Hollage und führt das Verfolgerfeld an. Es ist ein offenes und spannendes Spiel zu erwarten. Kann TUS Berge den dritten Platz verteidigen oder BW Hollage eine Aufholjagd starten?

SSC Dodesheide - SC Glandorf So. 15.00 Uhr - im Fupa-Liveticker -

Der SSC Dodesheide ist glasklarer Favorit gegen das aktuelle Schlußlicht SC Glandorf. Der SSC blieb im bisherigen Saisonverlauf noch weit hinter seinen sportlichen Möglichkeiten zurück und belegt aktuell mit 15 Punkten aus elf Spielen den neunten Tabellenplatz. Alles anderes als ein Erfolg des SSC wäre eine Überraschung. Sollten den Gäste allerdings ein Sieg in der Dodesheide gelingen, wäre für sie ein mächtiger Sprung über den Strich im engen Tabellenkeller möglich.

TSV Venne - SC Melle 03 II So. 15.00 Uhr

Der TSV Venne muss sich neu justieren und nach nur zwei Punkten aus den letzten drei Spielen im Kampf um die Tabellenführung endlich wieder siegen. Vier Punkte Rückstand beträgt der aktuelle Rückstand gegenüber dem neuen Tabellenführer SV Bad Rothenfelde. Es wird kein leichtes Spiel gegen den von Robin Twyrdy trainierten SC Melle 03 II, der aber auswärts erst drei Punkte einfahren konnte und für das offensiv starke Niehaus-Team nicht unschlagbar sein sollte.

SV Alfhausen - SF Lechtingen So. 15.00 Uhr

Der SV Alfhausen liegt in der Tabelle nach zehn Spielen knapp über den Abstiegsrängen. Der SF Lcchtingen spielte zuletzt sehr wechselhaft. Aus den letzten fünf schweren Spielen holte das Team nur zwei Punkte, aber dem Tabellenführer TSV Venne knöpfte die Mannschaft am letzten Wochenende einen Punkt ab. Es ist eine hohe Hürde für den Gastgeber. An einen Sahnetag ist aber aber alles möglich für den Aufsteiger.