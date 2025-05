Bezirksliga vor furiosem Finale

Erleichterung auf der einen und angespannte Stimmung auf der anderen Seite: Im Duell zwischen dem abstiegsbedrohten SSV Berghausen und dem kürzlich vor der Relegation geretteten SC Reusrath treffen am Sonntag (15.30 Uhr, Sportplatz Berghausen) mit den Trainern Ralf Dietrich und Marco Schobhofen zwar zwei alte Bekannte an der Seitenlinie aufeinander, gleichwohl klafft zwischen den Gefühlswelten der beiden Übungsleiter sowie deren Klubs eine spürbare Lücke.

Morgen, 15:30 Uhr SSV Berghausen Berghausen SC Germania Reusrath SC Reusrath 15:30 live PUSH

Zwei Spieltage vor Schluss steuert die Bezirksliga demnach auf ein furioses Finale zu. Denn mit dem HSV Langenfeld, SSV Berghausen und Ratingen 04/19 II rangieren gleich drei Vertreter punktgleich auf dem Relegationsplatz. Sollten sich nicht mindestens zwei der Vereine absetzen können, so würde ein Turnier zwischen den verbliebenen gleichgesetzten Klubs um die Teilnahme in der Relegation gespielt. Dabei träfen sie je einmal auf die Kontrahenten – ein Spiel vor heimischer Kulisse, eines auswärts. Für SSV-Trainer Dietrich ein nicht unwahrscheinliches Szenario. „Es ist völlig offen“, sagt er zum Rennen um den Klassenerhalt, „keiner hat es selbst in der Hand.“