Bezirksliga-Vizemeister holt Talent und zwei weitere Transfers

– Foto: Peter Harich

Die SGM Kreßberg, Absteiger aus der Bezirksliga in die Kreisliga A3 Rems/Murr/Hall, verstärkt sich mit Leon Zauritz. Der junge und großgewachsene Spieler überzeugte bereits im Winter und Sommer im Training mit seiner spielstarken Art und seinem Kopfballspiel. Durch seine vielseitige Einsetzbarkeit soll Zauritz dem Kader zusätzliche Optionen geben. Die SGM freut sich auf den engagierten Neuzugang im grün-weißen Trikot.

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SV Ebersbach/Fils

Der SV Ebersbach/Fils aus der Bezirksliga Neckar/Fils verstärkt sich mit Nevio Pannone. Der 19-jährige Außenverteidiger und Mittelfeldspieler wechselt aus der U19 des VfL Kirchheim ins untere Filstal. Der Rechtsfuß war dort Stammspieler und wurde zuvor beim FC Esslingen, FC Eislingen und TSV Köngen ausgebildet. Beim SVE möchte Pannone den nächsten Schritt im Herrenbereich gehen. Mit seiner Vielseitigkeit, Mentalität und Entwicklungsfähigkeit soll er der Defensive zusätzliche Optionen geben und sich schnell in die Mannschaft integrieren. Der Verein freut sich auf den jungen Neuzugang und die gemeinsame Zusammenarbeit.

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TSV Bönnigheim

Der TSV Bönnigheim aus der Bezirksliga Enz/Murr verstärkt seine Defensive mit Chris Beteza. Der flexibel einsetzbare Außenverteidiger wechselt vom VfL Brackenheim nach Bönnigheim und bringt Erfahrung aus mehreren Stationen im Aktivenbereich mit. Zuvor war er unter anderem für den SV Schluchtern II, die TSG Heilbronn, den SC Abstatt und den TSV Weinsberg aktiv. Mit Einsatzbereitschaft, Erfahrung und Vielseitigkeit soll Beteza zusätzliche Optionen auf den Außenbahnen schaffen. Der TSV freut sich auf den Neuzugang in Blau-Weiß.

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