Bezirksliga: Vier Tore im Schnitt Die Duelle in der Bezirksliga Nahe stehen für beste Fußball-Unterhaltung / Lediglich vier Spiele enden torlos

Bad Kreuznach. Ausreißer gibt es eigentlich jede Woche. 5:2, 4:3, 2:6 – Tore satt sind in der Fußball-Bezirksliga Nahe quasi an der Tagesordnung. Langeweile dürfte bei den Zuschauern auf den Plätzen der 16 Klubs jedenfalls eher selten aufkommen. 88 Partien sind in dieser Saison bereits absolviert, lediglich vier endeten torlos. Dafür fielen in 65 Spielen drei oder mehr Tore, was den Eindruck festigt: Die Bezirksliga steht für Spektakel.

Weder klare Außenseiter, noch haushohe Favoriten

Bei genau vier Treffern pro Spiel liegt zum aktuellen Zeitpunkt der Schnitt, womit sich diese Runde voll und ganz dem Mittel der vergangenen 19 Jahre (3,9) anpasst. „Die Liga ist jedes Jahr aufs Neue sehr ausgeglichen“, sind sich die Trainer der Mannschaften einig. „Überflieger gibt es genauso wenig, wie Opfermannschaften“, brachte es Engin Karadeniz, Trainer des TSV Langenlonsheim-Laubenheim, schon früh in dieser Spielzeit auf den Punkt.

Bestätigt wird das auch durch den Blick in den Rückspiegel: nur äußerst selten, ist der Unterhaltungswert von Duellen in der achthöchsten deutschen Spielklasse gering – zumindest wenn es um die Anzahl der Tore angeht. Bleibt es bei einem Schnitt von vier Toren pro Partie, so läuft es am Saisonende auf insgesamt 940 bis 970 Treffer heraus. Die Saison 2013/14 war mit 1176 die torreichste der vergangenen 20 Jahre – allerdings verteilt auf 32 Spieltage (Schnitt: 4,3). Die wenigsten Treffer gab es in der Spielzeit 2008/09 zu bejubeln. Lediglich 855 Mal trafen die Teams damals ins Schwarze (3,6). Nach zwei Corona bedingten Saisonabbrüchen deutet in dieser Saison aber wieder alles auf einen Wert oberhalb der 4-Tore-Marke hin. Die Zuschauer wird es freuen.



Zahlen und Statistiken zur Bezirksliga Nahe seit 2003

Toreschnitt: Saison 2022/23: Bislang 345 Tore (im Schnitt 4,0 pro Spiel); 2021/22: 1159 (4,45); 2020/21*: 219 (4,25); 2019/20*: 620 (4,1); 2018/19: 1024 (4,3); 2017/18: 1029 (4,3); 2016/17: 1164 (4,3); 2015/16: 948 (4,0); 2014/15: 946 (3,9); 2013/14: 1176 (4,3); 2012/13: 1039 (4,3); 2011/12: 1022 (4,3); 2010/11: 1081 (4,5); 2009/10: 1017 (4,2); 2008/09: 883 (4,2); 2007/08: 855 (3,6); 2006/07: 886 (3,7); 2005/06: 900 (3,8); 2004/05: 1009 (4,2); 2003/04: 991 (4,1)-

Meisten Tore: FSV Bretzenheim (Saison 2010/11): 144 (30 Spieltage); SC Idar-Oberstein II (2009/10): 121 (30); FCV Merxheim (2005/06): 120 (30).