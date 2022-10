Bezirksliga: Vier Teams aus Kempen und Krefeld vor hohen Hürden Bezirksliga: VfL Tönisberg ohne Brian Drubel nach Xanten.

Vor hohen Auswärtshürden stehen am Wochende vier Teams in den Bezirksligen. So fährt in der Gruppe 3 der Hülser SV zum SC Waldniel, der VfB Uerdingen zur Brüggener Tura und der SSV Grefrath zu den Sportfreunden Neuwerk. Und in der Gruppe 4 hat der VfL Tönisberg ohne die gesperrten Brian Drubel und Yuta Sakai den schweren Gang zum TuS Xanten vor der Brust. Von der Papierform her wäre alles andere als weitere Punkte auf der Habenseite eine Überraschung.