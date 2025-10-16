Bezirksliga: Viele Spiele - viele Spannung & auch Tore!

In der Bezirksliga Niederrhein steht schon der 10. Spieltag an - und auch diesmal bewegt sich das Wochenende wieder zwischen Toren und Spannung. Die Übersicht:
Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.
11. Spieltag
So., 26.10.25 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - TV Kalkum-Wittlaer
So., 26.10.25 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - ASV Mettmann
So., 26.10.25 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - SV Uedesheim
So., 26.10.25 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - DJK Sparta Bilk
So., 26.10.25 15:00 Uhr TSV Eller 04 - Rhenania Hochdahl
So., 26.10.25 15:30 Uhr SV Hösel - TSV Meerbusch II
So., 26.10.25 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - Lohausener SV
So., 26.10.25 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 26.10.25 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - SVG Neuss-Weissenberg
11. Spieltag
Fr., 24.10.25 19:30 Uhr SC Germania Reusrath - SSV Berghausen
So., 26.10.25 12:45 Uhr DV Solingen II - SV Rot-Weiß Wülfrath
So., 26.10.25 13:00 Uhr SSVg Velbert II - FK Jugoslavija Wuppertal
So., 26.10.25 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - SG Hackenberg
So., 26.10.25 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - SV Solingen 08/10
So., 26.10.25 15:00 Uhr SC Viktoria Wuppertal Rott 89 - Türkgücü Velbert
So., 26.10.25 15:15 Uhr HSV Langenfeld - FSV Vohwinkel Wuppertal
So., 26.10.25 15:30 Uhr BV Gräfrath - Cronenberger SC
So., 26.10.25 15:30 Uhr SV 09/35 Wermelskirchen - TuSpo Richrath
Spieltag 11
Fr., 24.10.25 19:45 Uhr OSV Meerbusch - DJK Fortuna Dilkrath
Fr., 24.10.25 20:00 Uhr SpVg Odenkirchen - 1. FC Viersen
So., 26.10.25 15:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 26.10.25 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - VfL Tönisberg
So., 26.10.25 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - SV Lürrip
So., 26.10.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - TuS Wickrath
So., 26.10.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - 1. FC Mönchengladbach
So., 26.10.25 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - Sportfreunde Neuwerk
So., 26.10.25 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - TuRa Brüggen
11. Spieltag
Fr., 24.10.25 20:00 Uhr TuS Stenern - SV Rindern
So., 26.10.25 15:00 Uhr Viktoria Goch II - DJK Twisteden
So., 26.10.25 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SV Haldern
So., 26.10.25 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - VfL Rhede
So., 26.10.25 15:00 Uhr TuS Xanten - Hamminkelner SV
So., 26.10.25 15:00 Uhr Westfalia Anholt - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 26.10.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Borussia Veen
So., 26.10.25 15:30 Uhr TSV Weeze - Kevelaerer SV
So., 26.10.25 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Sportfreunde 97/30 Lowick
11. Spieltag
Fr., 24.10.25 19:30 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - SV Genc Osman Duisburg
Sa., 25.10.25 19:00 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - SC 1920 Oberhausen
So., 26.10.25 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - SV Rhenania Hamborn
So., 26.10.25 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - Mülheimer SV 07
So., 26.10.25 15:15 Uhr VfB Homberg II - GSG Duisburg
So., 26.10.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - SuS 21 Oberhausen
So., 26.10.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Duisburger FV 08
So., 26.10.25 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - Rheinland Hamborn
So., 26.10.25 15:30 Uhr VfL Repelen - TuS Asterlagen
11. Spieltag
So., 26.10.25 13:45 Uhr SpVgg Steele - Sportfreunde Niederwenigern II
So., 26.10.25 15:00 Uhr Fatihspor Essen 2001 - SV Burgaltendorf
So., 26.10.25 15:15 Uhr Sportfreunde Königshardt - SuS Haarzopf
So., 26.10.25 15:15 Uhr Heisinger SV - DJK Arminia Klosterhardt
So., 26.10.25 15:30 Uhr FC Blau-Gelb Überruhr - Dostlukspor Bottrop
So., 26.10.25 15:30 Uhr DJK Arminia Lirich 1920 - Fortuna Bottrop
So., 26.10.25 15:30 Uhr TuSEM Essen 1926 - VfB Frohnhausen
So., 26.10.25 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - SpVgg Sterkrade 06/07
So., 26.10.25 16:00 Uhr Rot-Weiss Essen II - Vogelheimer SV
