Bezirksliga-Verstärkung und Verlängerung beim Landesligisten

– Foto: Peter Harich

Der VfL Eberstadt verstärkt seinen Kader für die Kreisliga A2 Franken mit Emre Sari. Der Neuzugang gilt als Wunschspieler der Verantwortlichen und bringt Vielseitigkeit, Qualität sowie Erfahrung aus höheren Spielklassen mit. Da bereits seit längerer Zeit Kontakt bestand, freut sich der Verein umso mehr über den gelungenen Wechsel. Sari soll die Mannschaft sowohl sportlich als auch menschlich bereichern. Der VfL heißt ihn herzlich willkommen und wünscht ihm eine erfolgreiche sowie verletzungsfreie Saison.

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Sport-Union Neckarsulm

Die Sport-Union Neckarsulm setzt in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, weiter auf Shpejtim Islamaj. Der 33-Jährige war nach der vergangenen Saison bereits verabschiedet worden, bleibt nun aber doch ein weiteres Jahr am Pichterich. Als letztjähriger Kapitän übernimmt „Spezi“ auf und neben dem Platz Verantwortung und genießt innerhalb der Mannschaft hohe Wertschätzung. Die Sport-Union freut sich über die überraschende Verlängerung und die weitere Zusammenarbeit mit ihrem erfahrenen Führungsspieler.

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FV Vorwärts Faurndau

Der FV Vorwärts Faurndau verstärkt seinen Kader für die Bezirksliga Neckar/Fils mit Gianluca D’Onofrio. Der offensiv vielseitig einsetzbare Neuzugang erweitert kurzfristig die Möglichkeiten im Angriff. Zuvor sammelte er Erfahrungen beim SSV Ulm, SC Geislingen, 1. FC Heiningen und 1. FC Eislingen. Bereits bei seinem Debüt im Testspiel gegen den SC Uhingen überzeugte D’Onofrio mit einer starken Leistung. Der Verein freut sich auf die Zusammenarbeit und heißt ihn herzlich willkommen.

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