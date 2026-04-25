Bezirksliga-Verlängerung, Trainer bleibt, Führungsspieler verletzt

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Nächste wichtige Zusage beim TASV: Maik Kheim bleibt auch in der kommenden Saison in Rot-Weiß. Seit seinem Wechsel im Sommer 2024 hat sich der variable Linksfuß in kürzester Zeit zu einem echten Leistungsträger entwickelt – auf dem Platz wie auch daneben. Mit Torgefahr, großem Kampfgeist und starker Laufbereitschaft ist Maik ein wichtiger Baustein im Spiel des TASV. In bislang 35 Pflichtspielen kommt er auf starke 16 Torbeteiligungen, verteilt auf acht Treffer und acht Vorlagen. Seit Herbst wurde er schmerzlich vermisst, nun ist er endlich wieder im Mannschaftstraining. Umso größer ist die Freude über seine Verlängerung.

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TV Nebringen

Der TV Nebringen hat eine wichtige Personalentscheidung für die kommende Saison getroffen: Marc Birkle bleibt ein weiteres Jahr an Bord und besetzt damit die erste Planstelle im Trainerteam. Seit seinem Einstieg im vergangenen September arbeitet Marc engagiert und mit großem Einsatz an der Entwicklung der zweiten Mannschaft. Zwar blieben die Ergebnisse in dieser Saison hinter den Erwartungen zurück, doch die anhaltenden personellen Probleme waren dabei ein entscheidender Faktor. Umso wichtiger ist der Blick auf die Rückrunde, in der die Leistungen bereits eine positive Entwicklung erkennen ließen. Diese Trendumkehr will der TVN nun gemeinsam mit Marc weiter vorantreiben.

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TuS Metzingen

Schwerer Rückschlag für die TuS Metzingen: Ilias Klimatsidas hat sich im Punktspiel am Sonntag schwer verletzt und fällt mit Kreuzbandriss, Meniskusriss und Innenbandriss lange aus. Der Mittelfeldspieler ist nicht nur Leistungsträger der ersten Mannschaft, sondern auch Führungsspieler und wichtige Identifikationsfigur für die jungen Akteure im Verein. Entsprechend groß ist der Schmerz bei Mannschaft, Verantwortlichen und Umfeld. Auch für Trainer und Abteilungsleiter Zizino Teixeira Rebelo ist die Diagnose ein harter Schlag. Seit vielen Jahren trägt Ilias das Trikot der TuS mit voller Hingabe und großem Einsatz.

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