Bezirksliga-Verfolgerduell endet Unentschieden

Im Verfolgerduell der Bezirksliga trennte sich Viktoria Gesmold vom zweiplazierten TUS Berge mit einen 1:1-Unentschieden, dass beiden Mannschaften im Rennen um die Meisterschaft nur wenig hilft.
In einem spannenden und stark umkämpften Spiel mit nur wenigen guten Tormöglichkeiten gingen die Gäste nach etwas mehr als einer halben Stunde Spielzeit durch Florian Strothmann mit 1:0 in Führung. Fast postwendend gelang dem Gastgeber durch Christian Njoku nach Vorarbeit von Luis Thölking der Ausgleichstreffer zum 1:1.
Auch nach der Pause blieb das Spiel völlig ausgeglichen. Klare Tormöglichkeiten blieben Mangelware. Das wundert auch wenig, wenn sich die besten Abwehrreihen der Liga gegenüberstehen. Das Ergebnis entspricht den gezeigten Leistungen.
Brachte den TUS Berge in Führung - Florian Strothmann – Foto: Fupa
Die Kommentare zum Spiel:
„Insgesamt kein schönes Spiel mit zu wenigen Torchancen. Leider konnte somit keines der beiden Teams einen Fußball spielen, der mehr als ein Unentschieden verdient gehabt hätte. Wir wollten mehr, müssen uns dann aber damit zufrieden geben. Nächste Woche wollen wir es besser machen und das vierte Spiel in Folge ungeschlagen bleiben - dieses Mal aber mit drei Punkten,“ sagte uns Trainer Andre Rose (Viktoria Gesmold).
Traf für Viktoria Gesmold zum 1:1 - Christian Njoku – Foto: Fupa
"Heute in Gesmold war es ein Spiel auf Augenhöhe. Beide Mannschaften wollten die Komfortzone nicht unbedingt verlassen. Wenige Torszenen wie es dann in so einem Spiel auch mal sein kann. Am Ende sicherlich kein Hochgenuss für die zahlreich mitgereisten Zuschauer. Das 1:1 geht völlig in Ordnung. Gute Vorstellung meiner Mannschaft,“ meinte Trainer Renè Wolting (TUS Berge).
So geht es weiter:
Der TUS Berge erwaretet am 9. November 2025 um 14.00 Uhr den SV Alfhausen.
Viktoria Gesmold spielt am am 9. November 2025 um 14.00 Uhr gegen den SV Quitt Ankum.