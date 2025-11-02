Bezirksliga-Verfolgerduell endet Unentschieden

„Insgesamt kein schönes Spiel mit zu wenigen Torchancen. Leider konnte somit keines der beiden Teams einen Fußball spielen, der mehr als ein Unentschieden verdient gehabt hätte. Wir wollten mehr, müssen uns dann aber damit zufrieden geben. Nächste Woche wollen wir es besser machen und das vierte Spiel in Folge ungeschlagen bleiben - dieses Mal aber mit drei Punkten,“ sagte uns Trainer Andre Rose (Viktoria Gesmold).

Traf für Viktoria Gesmold zum 1:1 - Christian Njoku – Foto: Fupa

"Heute in Gesmold war es ein Spiel auf Augenhöhe. Beide Mannschaften wollten die Komfortzone nicht unbedingt verlassen. Wenige Torszenen wie es dann in so einem Spiel auch mal sein kann. Am Ende sicherlich kein Hochgenuss für die zahlreich mitgereisten Zuschauer. Das 1:1 geht völlig in Ordnung. Gute Vorstellung meiner Mannschaft,“ meinte Trainer Renè Wolting (TUS Berge).