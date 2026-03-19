Bezirksliga: Verfolgerduell, Barbaros und Saulheim im Flow

Die TSV Mommenheim (blaue Trikots, hier gegen Fontana Finthen) will im Top-Spiel gegen die TuS Marienborn II die Übersicht behalten und ihren Status als erster Verfolger von Barbaros Mainz festigen. – Foto: Michael Fink (Archiv)

Neben dem SKC Barbaros ist der FSV Saulheim das Team der Stunde in der Bezirksliga. Die Schwarz-Weißen haben die vergangenen fünf Partien gewonnen und sind seit 300 Minuten ohne Gegentor. Diese Serie soll auch im Derby beim FSV Nieder-Olm ausgebaut werden.

Der SKC Barbaros will den Flow aus der bisher perfekt laufenden Rückrunde, mit sechs Siegen aus sechs Spielen, fortsetzen und die Tabellenführung weiter zementieren. Ihrer Favoritenrolle müssen sie am Sonntag beim VfL Gundersheim gerecht werden, die sich Luft im Tabellenkeller verschaffen wollen.

In einer ähnlichen Situation befindet sich der VfR Nierstein, der ebenfalls nach einer bisher schwach verlaufenden Rückrunde aufpassen muss, nicht zu tief in Abstiegsnöte zu geraten. Ihr Gegner ist die TSG 1846 Bretzenheim II, die nach dem 8:1-Erfolg am vergangenen Spieltag gegen Fortuna Mombach mit breiter Brust nach Nierstein reist.

Im Heimspiel bekommt es der TuS Wörrstadt mit dem VfL Fontana Finthen zu tun. Beide Mannschaften trennt in der Tabelle nur ein Punkt. Wörrstadt will nach der 1:4-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen die TSV Gau-Odernheim II wieder auf die Siegerstraße.

Hassa Bingen hofft endlich den ersten Sieg in der Rückrunde im Heimspiel gegen den SV Horchheim einsammeln zu können. Horchheim hofft mit einem Sieg den Druck auf Mommenheim und Marienborn hoch zu halten und die minimale Hoffnung vom Aufstieg weiterleben zu lassen.

Eben diese beiden könnten sich im Top-Spiel die Punkte wegnehmen. Der TSV Mommenheim und der TuS Marienborn II werden in der bisherigen Rückrunde ihren eigene Ansprüchen noch nicht gerecht und holten erst zwei Siege.

Die Schießbude der Liga FC Fortuna Mombach empfängt zuhause den TSV Zornheim. Die Gäste reisen in guter Form und mit nur einer Niederlage aus sechs Rückrunden-Spielen nach Mombach.

Im Mittelfeld-Duell bekommt es der SV Guntersblum mit der TSV Gau-Odernheim II zu tun. Gau-Odernheim ist derzeit in besserer Form und will auf den vergangenen zwei Siegen aufbauen.