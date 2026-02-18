Bezirksliga-Verein in Trauer und wichtige Landesliga-Verlängerung

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
+++
+++
Der TSV Ofterdingen trauert im Jugendbereich um Frank Selke, einen langjährigen Betreuer und prägenden Begleiter der Nachwuchsarbeit. Über viele Jahre galt er als verlässliche Stütze der Abteilung. Mit großer Hilfsbereitschaft und außergewöhnlicher Zuverlässigkeit war er zur Stelle, wenn Unterstützung gebraucht wurde – organisatorisch, im Trainingsalltag und als Ansprechpartner für junge Spieler.
Sein Engagement ging weit über das Übliche hinaus. Selkes ruhige, vorbildliche Art und seine enge Verbundenheit zum Verein hinterließen bleibende Spuren. Für viele Kinder und Jugendliche war er mehr als ein Betreuer: ein Unterstützer und Vorbild. Der Verein verliert einen geschätzten Menschen, dessen Wirken in dankbarer Erinnerung bleiben wird.
+++
+++
Der SKV Rutesheim setzt in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, auf Kontinuität und bindet Alexander Grau weiter an den Verein. Sportlicher Leiter Pascal Haug bezeichnet ihn als „enorm wichtigen Bestandteil“ der Mannschaft, dessen Physis und Präsenz das Spiel prägen. Grau selbst verweist auf klare Strukturen und sein Wohlgefühl im Verein. Sein Fokus liege nun vollständig auf der Rückrunde und den gemeinsamen Zielen. Die Verlängerung gilt intern als Signal für Stabilität und Weiterentwicklung.
+++
+++