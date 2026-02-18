Bezirksliga-Verein in Trauer und wichtige Landesliga-Verlängerung

– Foto: FuPa-Grafik

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

TSV Ofterdingen

Der TSV Ofterdingen trauert im Jugendbereich um Frank Selke, einen langjährigen Betreuer und prägenden Begleiter der Nachwuchsarbeit. Über viele Jahre galt er als verlässliche Stütze der Abteilung. Mit großer Hilfsbereitschaft und außergewöhnlicher Zuverlässigkeit war er zur Stelle, wenn Unterstützung gebraucht wurde – organisatorisch, im Trainingsalltag und als Ansprechpartner für junge Spieler.

Sein Engagement ging weit über das Übliche hinaus. Selkes ruhige, vorbildliche Art und seine enge Verbundenheit zum Verein hinterließen bleibende Spuren. Für viele Kinder und Jugendliche war er mehr als ein Betreuer: ein Unterstützer und Vorbild. Der Verein verliert einen geschätzten Menschen, dessen Wirken in dankbarer Erinnerung bleiben wird.