Bezirksliga: Veen läuft schon Freitag bei Goch II auf

Borussia Veen hat in den letzten vier Partien in der Bezirksliga zehn Punkte geholt. Großen Anteil daran hatten auch die beiden Angreifer Michael Georg Wiedemann und Felix Terlinden. Ob Alexander Wiesniewski im heutigen Abendspiel, 19.30 Uhr, bei Viktoria Goch II an der Doppelspitze festhält, ließ der Trainer offen. Der Gegner ist aufgestiegen und liegt auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Die Veener haben sich nach schwachem Saisonstart stabilisiert und sind nach dem 5:2-Erfolg in Haldern auf Rang acht geklettert. Dem Coach stehen nun auch wieder mehr personelle Alternativen zur Verfügung. Jonas Höptner hat seine Zehenverletzung auskuriert und kehrt ebenfalls in den Kader zurück wie Jonas van den Brock, der seinen Urlaub beendet hat. Tim Lange kann wieder beschwerdefrei trainieren. Simon Staymann sowie Linus van Treek, die in Haldern eingewechselt wurden, stehen am Freitag aus privaten Gründen nicht zur Verfügung. „Wir werden Goch bestimmt nicht unterschätzen. Die Mannschaft hat alle fünf Punkte zu Hause geholt. Außerdem wird der Naturrasen schwer zu bespielen sein“, sagt Wisniewski.