Bezirksliga-Übersicht: Das ist am 7. Spieltag geboten

Vorschau auf den 7. Spieltag der Bezirksliga: Wer behält die Nerven im Abstiegskampf im Norden und gibt es erneut einen Führungswechsel im Süden?
Spitzenspiel in der Bezirksliga Süd: Zwischen der DJK Limes und dem SC Aufkirchen kommt es am Samstag zum direkten Duell. Der Sieger ist zumindest bis zum Samstagabend Tabellenführer. Dann gibt sich auch Spitzenreiter Alesheim die Ehre, bei denen der VfB Franken Schillingsfürst gastiert. Für Marienstein und Meckenhausen bietet sich am Sonntag die Chance auf den ersten Dreier der Bezirksliga-Saison: Marienstein empfängt den Tabellennachbarn Ezelsdorf. Meckenhausen muss nach der 2:6-Packung gegen Arberg nach zu Herrieden.
7. Spieltag
Sa., 22.08.26 13:00 Uhr DJK Limes 09 - SC Aufkirchen
Sa., 22.08.26 16:00 Uhr SV Sportfreunde Dinkelsbühl - 1. FV Uffenheim
Sa., 22.08.26 17:30 Uhr SV Alesheim - VfB Franken Schillingsfürst
Sa., 22.08.26 18:00 Uhr DJK Stopfenheim - FC/DJK Burgoberbach
So., 23.08.26 14:00 Uhr SV Marienstein - FC Ezelsdorf
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Greding - FV Fortuna Neuses
So., 23.08.26 15:00 Uhr SG TSV/DJK Herrieden - TSV Meckenhausen
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Arberg - TSV Heideck
Am 7. Spieltag der Bezirksliga Nord stellt sich an der Tabellenspitze vor allem eine Frage: Behält der ASV Vach seine makellose Weste? Der ASV empfängt am Sonntag um 15 Uhr den stark reingestarteten TSV Johannis 83, der beim 3:2-Erfolg gegen die SpVgg Hüttenbach seinen dritten Sieg in Serie einfuhr. Im Tabellenkeller kommt es zudem zu einem direkten Duell: Weißenohe trifft auf die SGV Nürnberg-Fürth.
7. Spieltag
Sa., 22.08.26 11:00 Uhr ASV Zirndorf - 1. FC Schnaittach
Sa., 22.08.26 16:00 Uhr SV Schwaig b. Nbg. - Laufer SV
So., 23.08.26 15:00 Uhr SpVgg Weißenohe - SGV Nürnberg-Fürth 1883
So., 23.08.26 15:00 Uhr ASV Vach - TSV Johannis 83
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Lauterhofen - SV Gutenstetten-Steinachgrund
So., 23.08.26 15:00 Uhr FC Ottensoos - SpVgg Erlangen
So., 23.08.26 15:00 Uhr DJK-SC Oesdorf - SpVgg Zeckern
So., 23.08.26 15:00 Uhr SpVgg Hüttenbach-Simmelsdorf - TV 1848 Erlangen
_____________________________