Bezirksliga-Übersicht: Das ist am 7. Spieltag geboten

Bei einem Punktgewinn gegen Aufkirchen winkt der DJK Limes zumindest für ein paar Stunden die Tabellenführung. – Foto: Johannes Traub

Vorschau auf den 7. Spieltag der Bezirksliga: Wer behält die Nerven im Abstiegskampf im Norden und gibt es erneut einen Führungswechsel im Süden?

Spitzenspiel in der Bezirksliga Süd: Zwischen der DJK Limes und dem SC Aufkirchen kommt es am Samstag zum direkten Duell. Der Sieger ist zumindest bis zum Samstagabend Tabellenführer. Dann gibt sich auch Spitzenreiter Alesheim die Ehre, bei denen der VfB Franken Schillingsfürst gastiert. Für Marienstein und Meckenhausen bietet sich am Sonntag die Chance auf den ersten Dreier der Bezirksliga-Saison: Marienstein empfängt den Tabellennachbarn Ezelsdorf. Meckenhausen muss nach der 2:6-Packung gegen Arberg nach zu Herrieden .

7. Spieltag

Sa., 22.08.26 13:00 Uhr DJK Limes 09 - SC Aufkirchen

Sa., 22.08.26 16:00 Uhr SV Sportfreunde Dinkelsbühl - 1. FV Uffenheim

Sa., 22.08.26 17:30 Uhr SV Alesheim - VfB Franken Schillingsfürst

Sa., 22.08.26 18:00 Uhr DJK Stopfenheim - FC/DJK Burgoberbach

So., 23.08.26 14:00 Uhr SV Marienstein - FC Ezelsdorf

So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Greding - FV Fortuna Neuses

So., 23.08.26 15:00 Uhr SG TSV/DJK Herrieden - TSV Meckenhausen

So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Arberg - TSV Heideck

Am 7. Spieltag der Bezirksliga Nord stellt sich an der Tabellenspitze vor allem eine Frage: Behält der ASV Vach seine makellose Weste? Der ASV empfängt am Sonntag um 15 Uhr den stark reingestarteten TSV Johannis 83, der beim 3:2-Erfolg gegen die SpVgg Hüttenbach seinen dritten Sieg in Serie einfuhr. Im Tabellenkeller kommt es zudem zu einem direkten Duell: Weißenohe trifft auf die SGV Nürnberg-Fürth.