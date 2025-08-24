Der Wörrstädter Emanuel Dragun trifft gegen den Zornheimer Torwart Florian Koch zum zwischenzeitlichen 2:0, am Ende trennen sich die beiden Mannschaften jedoch unentschieden. Foto: Axel Schmitz/pakalski-press

Bezirksliga: TuS Wörrstadt mit Ligaprimus auf Augenhöhe Bezirksliga-Neuling TuS Wörrstadt überzeugt gegen Tabellenführer TSV Zornheim +++ Guntersblum-Stürmer vor Rekordkulisse im Pech +++ Saulheim schwach

Rheinhessen. Nach den gravierenden Last-Minute-Abgängen hatte manch ein Szenekenner Vizemeister SV Horchheim eine schwierige Runde prophezeit. Doch nach vier Spieltagen in der Fußball-Bezirksliga Rheinhessen haben die Blau-Weißen schon zehn Zähler geschnappt, liegen punktgleich mit Primus Zornheim auf Rang zwei. Vorne mitspielen dürfte diesmal auch der erheblich verstärkte Ex-Verbandsligist SV Guntersblum, der die offensivstarke Verbandsliga-Reserve der TSG Bretzenheim vor Rekordkulisse in die Knie zwang. In Gau-Odernheim läuft es nicht nur bei der „Ersten“ rund – die „Zweite“ hat als Gast des VfL Gundersheim bereits den zweiten Dreier eingefahren und macht Anstalten, sich als Aufsteiger frühzeitig im Mittelfeld zu etablieren. Der andere Aufsteiger TuS Wörrstadt verspielte beim Remis gegen Topteam aus Zornheim einen 3:1-Vorsprung.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Fr., 22.08.2025, 19:00 Uhr SV Guntersblum Guntersblum TSG 1846 Bretzenheim TSG Bretzenh II 1 0 Abpfiff Badr Karn gelang vor 600 Zuschauern das Tor des Abends (37.). Der Gala-Techniker ließ drei, vier 46er aussteigen und wuchtete die Pille aus 22 Metern staubtrocken ins linke untere Eck. Drei Minuten später hatte SVG-Goalgetter Luke Vollrath weniger pralle Momente, als er binnen einer Minute zwei Foulelfmeter verschoss (40.). Den ersten Elfer parierte TSG-Keeper Dylan Bos, den zweiten (Wiederholungselfer) ballerte Vollrath unten links am Kasten vorbei. SVG-Coach Marian Saar: „Entscheidend war der Wille. Wir waren richtig giftig, haben nichts hergeschenkt. Der Sieg ist aufgrund der Vielzahl an Topchancen verdient, aber Bretzenheim war der erwartet schwere Gegner. Jonas Gangl hat alleine für sehr viel Betrieb gesorgt und war immer gefährlich.“

„Eine gute Reaktion der ganzen Mannschaft auf die Niederlagen in den vergangenen beiden Partien“, freute sich TSV-Teammanager Mehmet Tukac. „Wir haben diesmal von Anfang an hundert Prozent gegeben – und wollten es einfach mehr.“ Die Gäste profitierten im Kerbespiel vor 370 Fans davon, dass sie die wichtigen Zweikämpfe gewannen und die Tore im „richtigen“ Moment schossen. VfL-Co-Trainer Martin Ritter war hernach bedient: „Bei uns hat es an den Basics gefehlt – Einsatzbereitschaft, Wille und Leidenschaft waren nicht vorhanden. So können wir kein Spiel gewinnen. Jetzt gilt es, eine Reaktion zu zeigen.“ Tore: 0:1 Sadrack Faber (18.) 0:2 Miles Hoffmann (69.) 0:3 Jannis Theis (83.).

„Heute haben wir’s mental leider nicht auf die Straße bekommen“, klagte TuS-Co-Trainer Philip Spieckermann. „Nach gutem Start hätten wir in der ersten Minute schon führen müssen – und werden dann durch individuelle Fehler zweimal von Horchheim bestraft. Mit so einer Hypothek wird’s dann gegen immer stärker werdende Horchheimer einfach sehr schwer, auch wenn wir kurzzeitig den Anschlusstreffer erzielen.“ „Wir werden immer sicherer mit unserer neuen Spielweise und wachsen als Team immer besser zusammen“, schwärmte Horchheims Coach Sascha Löcher. „Bei uns arbeitet einer für den anderen, keiner ist sich für einen Laufweg zu schade – das ist Teamgeist. Und wenn wir den Ball haben, haben wir einem guten Plan und auch die nötige Qualität, um diesen Plan umzusetzen.“ Torfolge: 0:1 Domenico Gagliardi (26.) 0:2 Lars Freese (32.) 1:2 Freddy Sorg (38.) 1:3 Marvin Mischberger (63.). Gelb-Rot: Robin Lampert (TuS/78.). Zuschauer: 120.

„Ein sehr gutes Spiel von unserer Mannschaft“, freute sich Wörrstadts Spielertrainer Rene Novo hernach. „Wir hatten die Zornheimer zum Großteil unter Kontrolle. Leider konnten wir unsere Chancen nicht nutzen, um den Sieg klarzumachen – und die Zornheimer haben sich reingebissen und gegen Ende das Unentschieden verdient.“ Den Foulelfmeter, den die bislang durchweg siegreichen Gäste zum Anschlusstreffer verwandelten, bezeichnete Novo als „absolut zweifelhaft. Cemal Görmez spielt aus meiner Sicht klar den Ball. Sein Gegenspieler Niklas Kasper fällt über die Grätsche – aber reklamiert auch nicht.“ Der Spielfilm: 1:0 Julian Jung (15.), 2:0 Emanuel Dragun (23.), 2:1 Nils Horn (40.), 3:1 Dragun (63.), 3:2 Steffen Völker (72., Foulelfmeter), 3:3 Lukas Klein (81.). Zuschauer: 80.

„Eine indiskutable Vorstellung von uns in einem Spiel ohne Bezirksliga-Niveau“, haderte der Saulheimer Co-Trainer Damian Szymkow. Auf die Frage, ob seine Jungs in der Formkrise sind beziehungsweise wer alles „Normalform“ hatte, antwortete Szymkow: „Wir gehen personell aktuell auf dem Zahnfleisch – was aber keine Ausrede für so eine Leistung sein soll. Mit Ausnahme von ein bis zwei Spielern war es ein Kollektivversagen.“ Hassia-Coach Steffen Reischmann sagte: „Ein verdienter Sieg mit mäßiger Leistung, aber viel Leidenschaft. Unterm Strich zählen die drei Punkte, um Ruhe reinzubekommen. Saulheim war zu jeder Zeit präsent – ohne zwingend zu werden – und wir haben zur richtigen Zeit die Tore gemacht.“ Torfolge: 1:0 Daniel Martin (19.), 2:0 Marvin Kaulfuss (45., Foulelfmeter), 3:0 Francois Willem (77.), 3:1 Levan Bichinashvili (87.), 4:1 Idear Haxholli (88.). Zuschauer: 200.

Arda Özer (19.), Antonio Balde (49.) und Philipp Kögler (54.) machten vor 130 Fans alles klar. „Unser Sieg muss zwei, drei Tore höher ausfallen“, urteilte TSV-Sprecher Matthias Stüber. „Finthen kam zu keiner einzigen Chance und uns wurde das eigentliche Tor zum 2:0 aberkannt – was der Schiri im Nachhinein als Fehlentscheidung bezeichnet hat.“

„Schon wieder haben wir wegen unserer Ineffektivität im Angriff Punkte liegen gelassen“, raufte sich Hakan Akcay, Sportlicher Leiter von Barbaros, die Haare. „Wie schon letzte Woche kontrollieren wir das Spiel, haben sehr viel Ballbesitz – und gehen trotzdem als gefühlter Verlierer vom Platz.“ Tore: 0:1 Pascal Ries (5.), 1:1 Enis Duru (15.). Zuschauer: 50.