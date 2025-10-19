Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Kurz vor der Pause fangen sich die Winzenheimer eine Rote Karte ein. Jetzt müssen sie in Unterzahl gegen den Rückstand ankämpfen. – Foto: Sebastian Bohr
Bezirksliga: TuS Winzenheim zur Halbzeit hinten und ein Mann weniger
TuS Winzenheim zu Hause gegen den SC Birkenfeld mit roter Karte und Rückstand +++ Auch Pfaffen-Schwabenheim zur Pause hinten +++ AZ überträgt Topspiel live
In der Bezriksliga Nahe will der TuS Pfaffen-Schwabenheim zu Hause gegen VfR Kirn-Sulzbach die Negativspirale stoppen. Nach 45 Minuten liegt der TuS zu Hause mit 0:1 hinten. Die Spvgg Nahbollenbach konnte sich für die zweite Hälfte beim FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein eine 3:1-Führung erspielen. Der TuS Winzenheim ist einer der Mannschaften die an die SG Weinsheim anknüpfen möchte. Allerdings müssen sie das in der zweiten Hälfte mit einem 0:1 Rückstand und in Unterzahl versuchen. Bei der SG Guldenbachtal führt der SC Idar-Oberstein II mit 2:0 und ist auf der Siegerstraße.