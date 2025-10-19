 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligabericht
Kurz vor der Pause fangen sich die Winzenheimer eine Rote Karte ein. Jetzt müssen sie in Unterzahl gegen den Rückstand ankämpfen.
Kurz vor der Pause fangen sich die Winzenheimer eine Rote Karte ein. Jetzt müssen sie in Unterzahl gegen den Rückstand ankämpfen. – Foto: Sebastian Bohr

Bezirksliga: TuS Winzenheim zur Halbzeit hinten und ein Mann weniger

TuS Winzenheim zu Hause gegen den SC Birkenfeld mit roter Karte und Rückstand +++ Auch Pfaffen-Schwabenheim zur Pause hinten +++ AZ überträgt Topspiel live

In der Bezriksliga Nahe will der TuS Pfaffen-Schwabenheim zu Hause gegen VfR Kirn-Sulzbach die Negativspirale stoppen. Nach 45 Minuten liegt der TuS zu Hause mit 0:1 hinten. Die Spvgg Nahbollenbach konnte sich für die zweite Hälfte beim FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein eine 3:1-Führung erspielen. Der TuS Winzenheim ist einer der Mannschaften die an die SG Weinsheim anknüpfen möchte. Allerdings müssen sie das in der zweiten Hälfte mit einem 0:1 Rückstand und in Unterzahl versuchen. Bei der SG Guldenbachtal führt der SC Idar-Oberstein II mit 2:0 und ist auf der Siegerstraße.

Die Spiele im Überblick:

Heute, 15:15 Uhr
TuS Pfaffen-Schwabenheim
TuS Pfaffen-SchwabenheimPfaffen Sch.
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.SG VfR 07 Kirn
2
1
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
SG Merxheim/Monzingen/MeddersheimSG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
TuS Mörschied
TuS MörschiedTuS Mörschied
2
0
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
SV Oberhausen
SV OberhausenSV Oberhausen
VfL Rüdesheim
VfL RüdesheimVfL Rüdesheim
1
1
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
FSV Blau-Weiß Idar-ObersteinFSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
Spvgg. Nahbollenbach
Spvgg. NahbollenbachSpvgg. Nahbollenbach
1
5
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
SG Guldenbachtal
SG GuldenbachtalSG Guldenbachtal
SC 07 Idar-Oberstein
SC 07 Idar-ObersteinIdar-Oberst. II
3
4
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
TSV Bockenau
TSV BockenauTSV Bockenau
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/WöllsteinSG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
15:15

Heute, 15:15 Uhr
TUS Winzenheim
TUS WinzenheimWinzenheim
SC Birkenfeld
SC BirkenfeldSC Birkenfeld
1
1

Heute, 15:30 Uhr
SG Weinsheim
SG WeinsheimSG Weinsheim
TSG 1862 Planig
TSG 1862 PlanigTSG Planig
6
2

