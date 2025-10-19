Bezirksliga: TuS Winzenheim zur Halbzeit hinten und ein Mann weniger

In der Bezriksliga Nahe will der TuS Pfaffen-Schwabenheim zu Hause gegen VfR Kirn-Sulzbach die Negativspirale stoppen. Nach 45 Minuten liegt der TuS zu Hause mit 0:1 hinten. Die Spvgg Nahbollenbach konnte sich für die zweite Hälfte beim FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein eine 3:1-Führung erspielen. Der TuS Winzenheim ist einer der Mannschaften die an die SG Weinsheim anknüpfen möchte. Allerdings müssen sie das in der zweiten Hälfte mit einem 0:1 Rückstand und in Unterzahl versuchen. Bei der SG Guldenbachtal führt der SC Idar-Oberstein II mit 2:0 und ist auf der Siegerstraße.