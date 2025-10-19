 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligabericht
Mit einem knappen 2:1-Auswärtssieg spielt sich TuS Marienborn II in die Pole-Position hinter Tabellenführer Barbaros. – Foto: Michael Fink

Bezirksliga: TuS Marienborn II ist Barbaros-Jäger Nummer eins

TuS Marienborn II gewinnt in Nieder-Olm und erobert den zweiten Platz +++ Hassia Bingen gewinnt nach Trainer-Entlassung +++ SV Horchheim gewinnt auswärts bei der TSG Bretzenheim II mit 5:3 +++ Tabellenführer Barbaros fertigt Mombach ab

Rheinhessen. Die formstärkste Mannschaft rangiert in der Bezirksliga Rheinhessen momentan auch auf dem ersten Platz. Der SKC Barbaros hat die vergangenen sieben Ligaspiele allesamt gewonnen und das Sieg Nummer acht am Sonntag dazukommt, scheint angesichts des Halbzeitergebnisses auswärts beim Tabellenletzten FC Fortuna Mombach sehr wahrscheinlich. Der SKC führt dort zur Halbzeit bereits mit 6:0 .

Umso mehr drängt sich die Frage auf: Wer kommt den Mainzern hinterher? Am ehesten einer der drei Verbandsliga-Reserven: Die TSG Bretzenheim II hatte allerdings im Verfolgderduell den SV Horchheim zu Gast und hat das Top-Spiel mit 5:3 verloren. Der TuS Marienborn II ist beim FSV Nieder-Olm zu Gast, dort steht es nach 45 Minuten 1:1. Ebenso eine knifflige Aufgabe hat der TSV Gau-Odernheim II, der zur Pause in Saulheim mit 0:2 hinten liegt. Richtig gut in Form ist außerdem Fontana Finthen, die sich mit vier Siegen aus den letzten fünf Partien aus dem Keller herausgearbeitet haben und nun in Zornheim spielen, dort kam es bisher zu keinen Treffern. Außerdem empfängt Guntersblum den TSV Mommenheim.

Heute, 15:00 Uhr
TuS Wörrstadt
TuS WörrstadtTuS Wörrsta.
VfL Gundersheim
VfL GundersheimGundersheim
1
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
BFV Hassia Bingen
BFV Hassia BingenBingen
VfR Nierstein
VfR NiersteinNierstein
4
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FSV Saulheim
FSV SaulheimSaulheim
TSV Gau-Odernheim
TSV Gau-OdernheimGau-Odernh. II
2
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Zornheim
TSV ZornheimZornheim
VfL Fontana Finthen
VfL Fontana FinthenFon. Finthen
1
0
Abpfiff
S

Heute, 12:45 Uhr
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh II
SV Horchheim
SV HorchheimHorchheim
3
5
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FC Fortuna Mombach
FC Fortuna MombachFort Mombach
SKC Barbaros Mainz
SKC Barbaros MainzBarbaros MZ
0
12
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FSV Nieder-Olm
FSV Nieder-OlmNieder-Olm
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn II
1
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Guntersblum
SV GuntersblumGuntersblum
TSV Mommenheim
TSV MommenheimMommenheim
4
1
Abpfiff

