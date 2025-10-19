Bezirksliga: TuS Marienborn II ist Barbaros-Jäger Nummer eins

Rheinhessen. Die formstärkste Mannschaft rangiert in der Bezirksliga Rheinhessen momentan auch auf dem ersten Platz. Der SKC Barbaros hat die vergangenen sieben Ligaspiele allesamt gewonnen und das Sieg Nummer acht am Sonntag dazukommt, scheint angesichts des Halbzeitergebnisses auswärts beim Tabellenletzten FC Fortuna Mombach sehr wahrscheinlich. Der SKC führt dort zur Halbzeit bereits mit 6:0 .

Umso mehr drängt sich die Frage auf: Wer kommt den Mainzern hinterher? Am ehesten einer der drei Verbandsliga-Reserven: Die TSG Bretzenheim II hatte allerdings im Verfolgderduell den SV Horchheim zu Gast und hat das Top-Spiel mit 5:3 verloren. Der TuS Marienborn II ist beim FSV Nieder-Olm zu Gast, dort steht es nach 45 Minuten 1:1. Ebenso eine knifflige Aufgabe hat der TSV Gau-Odernheim II, der zur Pause in Saulheim mit 0:2 hinten liegt. Richtig gut in Form ist außerdem Fontana Finthen, die sich mit vier Siegen aus den letzten fünf Partien aus dem Keller herausgearbeitet haben und nun in Zornheim spielen, dort kam es bisher zu keinen Treffern. Außerdem empfängt Guntersblum den TSV Mommenheim.