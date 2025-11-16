 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
Mit einem späten Doppelschlag sichert sich der TuS Marienborn drei Punkte.
Mit einem späten Doppelschlag sichert sich der TuS Marienborn drei Punkte. – Foto: Michael Wolff

Bezirksliga: TuS Marienborn dreht die Partie spät

Marienborner drehen 2:1 Rückstand gegen FSV Saulheim +++ Barbaros gegen Gau-Odernheim II +++ Schlusslichter Hassia und Fortuna Mombach im direkten Duell +++ Nachbarschaftsduell in Mommenheim im AZ-Stream

Verlinkte Inhalte

BZL Rheinhessen
TSG Bretzenh II
Saulheim
Marienborn II
Nierstein

Englische Woche für den VfL Gundersheim und den VfR Nierstein. Die beiden Bezirksligisten trafen am Donnerstagabend im direkten Duell (1:1) aufeinander und sind auch am Sonntag im Einsatz - dann gastieren die Niersteiner in Guntersblum und die Gundersheimer bekommen es mit der TSG Bretzenheim II zu tun. Der Tabellenzweite Marienborn empfing am Sonntag im ersten Spiel den FSV Saulheim und konnte das Spiel spät drehen und mit 3:2 gewinnen. Das Topspiel steigt im Duell zwischen Barbaros und Gau-Odernheim II. Dazu gibt's am Hessenhaus den Kellerkracher zwischen Hassia Bingen und Fortuna Mombach. Im Nachbarschaftsduell stehen sich Mommenheim und Zornheim gegenüber. Ferner ist Fontana Finthen in Horchheim zu Gast.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Do., 13.11.2025, 20:00 Uhr
VfL Gundersheim
VfL GundersheimGundersheim
VfR Nierstein
VfR NiersteinNierstein
1
1
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn II
FSV Saulheim
FSV SaulheimSaulheim
3
2
Abpfiff

Heute, 14:45 Uhr
BFV Hassia Bingen
BFV Hassia BingenBingen
FC Fortuna Mombach
FC Fortuna MombachFort Mombach
0
1
Abpfiff

Heute, 14:45 Uhr
SKC Barbaros Mainz
SKC Barbaros MainzBarbaros MZ
TSV Gau-Odernheim
TSV Gau-OdernheimGau-Odernh. II
2
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Guntersblum
SV GuntersblumGuntersblum
VfR Nierstein
VfR NiersteinNierstein
1
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Mommenheim
TSV MommenheimMommenheim
TSV Zornheim
TSV ZornheimZornheim
8
0
Abpfiff

Zum Livestream

Heute, 15:30 Uhr
TuS Wörrstadt
TuS WörrstadtTuS Wörrsta.
FSV Nieder-Olm
FSV Nieder-OlmNieder-Olm
0
0

Heute, 15:30 Uhr
VfL Gundersheim
VfL GundersheimGundersheim
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh II
Abgesagt

Heute, 15:30 Uhr
SV Horchheim
SV HorchheimHorchheim
VfL Fontana Finthen
VfL Fontana FinthenFon. Finthen
15:30

Aufrufe: 016.11.2025, 15:35 Uhr
RedaktionAutor