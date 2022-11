Bezirksliga: TuS Framersheim triumphiert Der Bezirksligist landet bei der TuS Marienborn einen Achtungserfolg +++ Saulheim spielt 1:1

ALZEY. In der Bezirksliga hat der TSV Gau-Odernheim II gegen den VfL Gundersheim nicht an die Leistung vom 5:0-Auswärtscoup zuletzt in Saulheim anknüpfen können. Der TuS Framersheim feierte einen wichtigen Auswärtsdreier. Der FSV Saulheim trotzte auswärts Fontana Finthen einen Punkt ab.