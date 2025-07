Bezirksliga-TÜV 2025/2026: Der VfL Gundersheim im Check

Einen wichtigen Mosaikstein bilde „der Bau unseres Fitnessstudios, das unsere Spieler während und auch außerhalb der Einheiten benutzen können.“ In der nächsten Runde will der Dorfverein aus dem Alzeyer Land mit dem Bau eines Kunstrasenplatzes die Infrastruktur des Vereins weiter verbessern.

Personalreflektion: Welche Mittel stehen zur Verfügung?

Die Gundersheimer Verantwortlichen sind happy, dass sie ihren Kader zu 95 Prozent halten konnten. „Das zeigt auch einfach, dass die Jungs sich im Verein wohlfühlen“, kommentiert Boos. „Natürlich hätten wir auch gerne Tim Renz (zum FSV Abenheim, Red.) und auch Piero Fragomeli (zum SV Gimbsheim. Red.) behalten. Aber sie haben sich für andere Schritte entschieden.“

Wie liefen die Testspiele?

Nichts zu meckern hat Kevin Boos über die Testspiele. „Die sind – wie die ganze Vorbereitung – sehr positiv verlaufen“, betont der 32-Jährige. „Die Jungs sind mit einer gewissen Grundlage ins Training gekommen, haben ihre Hausaufgaben alle sehr gut erledigt, sodass wir im Training sofort in den nächsten Teil springen konnten.“ Beim Turnier in Albisheim verlor der VfL zum Auftakt 0:3 gegen die TSG Kaiserslautern (Bezirksliga Westpfalz), gegen den FV Rockenhausen (Bezirksliga Westpfalz) gab es ein 2:0. Arabia Frankenthal fertigte man in Flomborn 6:1 ab, im Verbandspokal überrollte man Mauchenheim/Freimersheim mit 6:1.

„Wir sehen eine absolut positive Entwicklung in der Mannschaft, was uns sagt, dass wir auf einem guten Weg sind“, sagt Boos. „Wir merken, dass wir ordentlich gearbeitet haben auf dem Transfermarkt, um gewisse Dinge einfach besser zu stellen, als in der abgelaufenen Runde – das merkt man sofort. Wir haben mehr Qualität und einen sehr breiten Kader.“

Kurzes Trainerportrait

Kevin Boos wohnt in Eppelsheim. Seine ersten Schritte am Ball hat er als Knirps für die TSG Weinheim absolviert. Anschließend ging er bis zu F-Jugend nach Eppelsheim, ehe er in der E-Jugend zum 1. FSV Mainz 05 wechselte. Am Bruchweg verbrachte er seine gesamte Jugendzeit und spielte in der U19-Bundesliga mit dem späteren Weltmeister Erik Durm, Benedikt Saller (Jahn Regensburg) und Jannik Huth (SC Freiburg) zusammen.

Anschließend trug er das Trikot von Wormatia Worms, RWO Alzey und TSV Gau-Odernheim. Bis er den Weg nach Gundersheim fand. „Ich glaube, dass ich fußballerisch wahnsinnig viel in meiner Zeit bei 05 mitgenommen habe“, sagt Boos. „Es sind ganz viele Punkte, die mich heute prägen und die ich auch nicht mehr aus meinem Kopf bekomme – was positiv ist. Das Gleiche versuche ich meinen Jungs auf meine Art und Weise mit auf den Weg zu geben. Dass ich in Gundersheim jetzt schon mein fünftes Jahr absolviere, ist wirklich reiner Zufall. Ich hatte nie wirklich großen Bezug zu diesem Verein – bis ich damals den Anruf bekommen habe, ob ich mir vorstellen könnte, dort Teil des Trainerteams zu sein.“