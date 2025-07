Bezirksliga-TÜV 2025/2026: Der TuS Wörrstadt im Check

Der TuS Wörrstadt war viele Jahre vor allem für seine starken Fußballfrauen bekannt. Die Männer krebsten eher in unteren Ligen herum. Unter Erfolgscoach Rene Novo haben die TuS-Kicker nun den Durchmarsch von der B-Klasse in die Bezirksliga geschafft. Eine reife Leistung. „Wir müssen uns in der neuen Saison erstmal anpassen und versuchen so schnell wie möglich – am besten ab dem ersten Spieltag – uns an die Liga zu gewöhnen“, sagt Novo. „Dass wir in der Bezirksliga sind, ist für uns schon etwas ganz Besonderes, wenn man überlegt, wo und wie wir angefangen haben.“

„Unsere Mittel sind darauf fokussiert, Freunde und Wörrstädter Jungs, die Lust haben, beim TuS zu spielen, zusammenzubekommen“, stellt Novo klar. „Wir sind froh, Spieler wie einen Torben Seib, Emanuel Dragun oder meinen Bruder Rafael Novo halten zu können – und das sind jetzt nur ein paar Namen. Uns tut jeder Abgang weh und wir sind froh, nur einen Abgang zu haben mit Jan Dietz.“ Die Verstärkungen Lion Deisen, Marco Schulmerich, Julian Simon und Philipp Heyden passen charakterlich und fußballerisch perfekt zum TuS. Zudem soll der eine oder andere A-Junior Schritt für Schritt integriert werden.

Wie liefen die Testspiele?

Die Ergebnisse bei der Sportwoche in Albisheim waren für Rene Novo zweitrangig. Gegen den SV Obersülzen aus der Bezirksliga Vorderpfalz gab es ein 3:4 im Elferschießen, gegen den FSV Saulheim ein 2:3. „Wir konnten viele Dinge aus den Spielen mitnehmen“, so der Portugiese. „Vor allem an die Schnelligkeit im Spiel müssen wir uns noch gewöhnen.“ In weiteren Tests gab es ein 2:1 gegen TuS Winzenheim und ein 4:1 gegen die A-Junioren der TuS Marienborn sowie ein 5:2 gegen FV Hochstätten/SG Alsenztal.

„Wir haben uns von Spiel zu Spiel gesteigert“, so Novo. „Leider konnten wir uns nicht so einspielen wie gewünscht, da sich zwei Spieler schwerer verletzt haben – Miguel Wotzka mit Mittelfußbruch und Marc Pokorny mit Daumenbruch - und zudem etliche Urlauber gefehlt haben.“

Kurzes Trainerportrait

Spielertrainer Rene Novo, der in Gonsenheim wohnt und in Hechtsheim bei Brezelbäcker Ditsch arbeitet, ist erst 25 Jahre alt. Seine Fußballkarriere begann der gebürtige Wiesbadener beim TuS Wörrstadt, ehe er in der C-Jugend zu Wormatia Worms wechselte. Dort kickte der Innenverteidiger vier Jahre lang. Seine letzten beiden Jugendjahre verbrachte er beim FSV Saulheim. Nach zwei Jahren in der Saulheimer „Ersten“ zog es ihn als Spielertrainer nach Wörrstadt, wo er seit seinem ersten A-Jugend-Jahr bis zur vergangenen Saison auch als Jugendtrainer agierte.

„Ich war sieben Jahre lang Jugendtrainer, teilweise auch von zwei Mannschaften gleichzeitig“, so Novo. „Man merkt schon, dass Wörrstadt mein Heimatverein ist, dass ich mit hundert Prozent dabei bin. Für mich waren die letzten zwei Saisons ein Traum, da ich die meisten Spieler schon in der Jugend trainiert habe und mit ihnen dann den Erfolg im Männerfußball erreicht habe. Ich bin schon mit dem Erreichen der Bezirksliga unglaublich stolz auf den Verein, aber vor allem auf die Jungs. Ich wäre sehr glücklich, wenn wir eine unbekümmerte und ruhige Saison spielen – und mit dem Abstieg wenig zu tun haben.“