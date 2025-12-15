Bezirksliga: TSV Weeze gewinnt das Kellerduell

Der TSV Weeze hat im Keller wichtige Punkte geholt. – Foto: Pascal Derks

Der TSV Weeze hat am Freitagabend drei wichtige Zähler im Abstiegskampf der Bezirksliga eingefahren. Im richtungweisenden Kellerduell mit dem punktgleichen Tabellennachbarn SV Haldern behielt der TSV mit 3:1 (2:0) die Oberhand und gab die rote Laterne an den Kontrahenten ab.

Fr., 12.12.2025, 20:00 Uhr TSV Weeze TSV Weeze SV Haldern SV Haldern 3 1 Abpfiff Für TSV-Coach Ferhat Ökce ging damit ein vorgezogener Weihnachtswunsch in Erfüllung. „Wir wollen natürlich so viele Punkte holen, dass wir den Klassenerhalt nach der Winterpause noch realistisch aus eigener Kraft schaffen können. Vier bis sechs sollten es daher schon sein“, hatte Ökce vor drei Wochen im Vorfeld der Partie gegen die Sportfreunde Lowick gesagt. Die ging zwar mit 1:3 verloren, doch in den letzten beiden Spielen des Jahres gegen Blau-Weiß Dingden II (2:1) und den SV Haldern gab es dann doch noch die erwünschten und dringend benötigten sechs Zähler.

Gorthmanns sorgt für die Führung Am Freitag brachte Yannick Gorthmanns den TSV Weeze in Durchgang eins auf Kurs. Nach einer Ecke in der 29. Minute hatte er aus dem Getümmel heraus den Führungstreffer erzielt. Nur vier Minuten später stellte er per Handelfmeter auf 2:0 (33.). Nach dem Seitenwechsel konnte Veit Boßmann für den SV Haldern verkürzen (53.), doch Weezes Julian Kühn nutzte einen Konter, um den alten Abstand wiederherzustellen (67.). „Es war wichtig, dass wir nach dem 2:1 nicht nervös geworden sind und weiter auf Sieg gespielthaben. Ich bin froh, dass wir wieder ein bisschen an die Nicht-Abstiegsplätze herangerückt sind. Die letzten beiden Spiele waren wichtig, um positiv in die Winterpause zu gehen“, sagte Ferhat Ökce, dessen Schützlinge nun 16 Punkte auf dem Konto haben.