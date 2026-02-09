Bezirksliga: TSV Eller lässt Punkte liegen

Für die TSV Eller hat es nur zu einem Punkt gereicht. – Foto: Christian Haas

Das dürfte Vedat Atalay gar nicht geschmeckt haben. Vor dem Heimspiel gegen den DSC 99 hatte der sportliche Leiter der TSV Eller 04 seine Zukunft im Verein an den Aufstieg in die Landesliga geknüpft und damit das Titelrennen in Gruppe 1 der Bezirksliga angeheizt. Doch zumindest in Spiel eins nach der mutigen Aussage ließen die Spieler den Worten keine Taten folgen. Gegen einen stark ersatzgeschwächten DSC reichte es für den Aufstiegsanwärter auf eigenem Platz nur zu einem 1:1.

Das war am Ende zu wenig für die eigenen Ambitionen. Entsprechend angesäuert wirkte auch Ellers Trainer nach Spielschluss. Angesprochen auf das Vorpreschen seines Sportchefs entgegnete Kerim Kara: „Egal ob Mannschaft, Trainer oder sportliche Leitung – wir wollen alle hoch. Aber dafür muss sich bei uns in den kommenden Wochen einiges ändern. So wird es am Ende nicht reichen.“ Recht hatte der 40-Jährige.

Eller wirkte nicht immer souverän

Auch wenn die Gastgeber bis vorletzten Minute angesichts einer knappen 1:0-Führung wie der Sieger aussahen, war es nicht wirklich souverän, was Eller zeigte. Wie schon beim mühsamen 2:1-Erfolg über die Ratinger Zweitvertretung taten sich die Mannen um Kapitän Adnan Hotic schwer, einen zumindest an diesem Nachmittag in seinen Mitteln limitierten Gegner zu bespielen. Der „Club“ trat an der Vennhauser Allee zu Beginn ohne echten Stürmer und dafür mit zwei „Zehnern“ in vorderster Front an.

Dass Eller im ersten Abschnitt gegen tief stehende Gäste mehr vom Spiel hatte, war daher kaum verwunderlich. Doch den Platzherren gelang es nicht, daraus Kapital zu schlagen. So hatte die Kara-Elf sogar noch Glück, dass Florian Gnida kurz vor dem Halbzeitpfiff das mögliche 0:1 liegen ließ. Von Marc Paul bedient, scheiterte der Linksfuß aus zwei Metern Entfernung an Ellers neuem Keeper Nikolaos Gidopoulos.

Nur zu Beginn des zweiten Abschnitts deutete die Heimelf an, was für Potenzial in ihr steckt. Da machte Takumi Miyata auf Vorarbeit von Dennis Ordelheide das 1:0 (47.). Doch die Druckwelle währte nur kurz. „Ich fand Eller vor der Pause besser, aber nach dem Seitenwechsel lagen die Vorteile insgesamt eher bei uns“, meinte DSC-Trainer Sascha Walbröhl, der deshalb auch „einen verdienten Punktgewinn in einem guten Bezirksliga-Spiel“ gesehen haben wollte.

Joker des DSC sticht

Den einen Zähler sicherte dem DSC letztlich ein echter Stürmer, den Walbröhl nach einer Stunde von der spärlich besetzten Bank aus bringen konnte. Nach Steckpass von Ayoub Alaiz drosch Onurcan Baysal den Ball trocken ins kurze Torwart-Eck (89.). In den Augen von Kerim Kara war das die Strafe für die eine oder andere Nachlässigkeit. „Das ist Fußball. Wir haben es versäumt, das Spiel frühzeitig zu entscheiden. Dafür haben wir die Quittung erhalten“, monierte der Übungsleiter.

Ob die Partie anders ausgegangen wäre, wenn Marco Meyer auf dem Platz gestanden hätte, ließ sich natürlich nicht mehr enträtseln. Der 35-Jährige Angreifer der Sportfreunde Gerresheimer schaute sich das Spiel an, gekleidet in einer roten Winterjacke seines neuen Klubs, die bis auf das Vereinsemblem exakt so aussah wie die Ausrüstung der TSV Eller 04.

Beim Anblick des Routiniers scherzte Kerim Kara auf dem Weg zum Halbzeittee: „Zieh dich um, damit einer ein Tor schießt.“ Am Ende wäre Kara wohl froh gewesen, wenn aus Spaß ernst geworden wäre.

