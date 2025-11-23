Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Dennis Mastel und Belim Kurperjovic drehten in der zweiten Hälfte auf. – Foto: Mario Luge
Bezirksliga: TSG Planig dreht Partie in Halbzeit zwei
Spiel zwischen SC Idar-Oberstein und VfL Rüdesheim zur Halbzeit abgebrochen +++ Nahbollenbach verschenkt Zwei-Tore-Führung in Planig +++ alle weiteren Partien frühzeitig abgesagt
Auch in der Bezirksliga Nahe wurden nahezu alle Partien aufgrund der eisigen Temperaturen abgesagt. Beim Duell zwischen dem SC Idar-Oberstein II und VfL Rüdesheim wurden die ersten 45 Minuten gespielt. Zum Halbzeitpfiff und beim Stand von 1:1 wurde die Partie jedoch abgebrochen. Bei der TSG Planig führte die Spvgg. Nahbollenbach nach den ersten 45 Minuten mit 2:0. Die beiden TSG-Angreifer Dennis Mastel und Belmin Kurpejovic konnten jedoch per Doppelpack das Spiel zugunsten der Planiger drehen und einen 4:2-Sieg sichern.