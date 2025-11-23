Bezirksliga: TSG Planig dreht Partie in Halbzeit zwei

Auch in der Bezirksliga Nahe wurden nahezu alle Partien aufgrund der eisigen Temperaturen abgesagt. Beim Duell zwischen dem SC Idar-Oberstein II und VfL Rüdesheim wurden die ersten 45 Minuten gespielt. Zum Halbzeitpfiff und beim Stand von 1:1 wurde die Partie jedoch abgebrochen. Bei der TSG Planig führte die Spvgg. Nahbollenbach nach den ersten 45 Minuten mit 2:0. Die beiden TSG-Angreifer Dennis Mastel und Belmin Kurpejovic konnten jedoch per Doppelpack das Spiel zugunsten der Planiger drehen und einen 4:2-Sieg sichern.