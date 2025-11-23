 2025-11-18T09:22:12.436Z

Dennis Mastel und Belim Kurperjovic drehten in der zweiten Hälfte auf.
Bezirksliga: TSG Planig dreht Partie in Halbzeit zwei

Spiel zwischen SC Idar-Oberstein und VfL Rüdesheim zur Halbzeit abgebrochen +++ Nahbollenbach verschenkt Zwei-Tore-Führung in Planig +++ alle weiteren Partien frühzeitig abgesagt

Auch in der Bezirksliga Nahe wurden nahezu alle Partien aufgrund der eisigen Temperaturen abgesagt. Beim Duell zwischen dem SC Idar-Oberstein II und VfL Rüdesheim wurden die ersten 45 Minuten gespielt. Zum Halbzeitpfiff und beim Stand von 1:1 wurde die Partie jedoch abgebrochen. Bei der TSG Planig führte die Spvgg. Nahbollenbach nach den ersten 45 Minuten mit 2:0. Die beiden TSG-Angreifer Dennis Mastel und Belmin Kurpejovic konnten jedoch per Doppelpack das Spiel zugunsten der Planiger drehen und einen 4:2-Sieg sichern.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Heute, 15:00 Uhr
SG Guldenbachtal
SG GuldenbachtalSG Guldenbachtal
TuS Pfaffen-Schwabenheim
TuS Pfaffen-SchwabenheimPfaffen Sch.
Abgesagt

Heute, 15:00 Uhr
FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
FSV Blau-Weiß Idar-ObersteinFSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
SG Weinsheim
SG WeinsheimSG Weinsheim
Abgesagt

Heute, 15:00 Uhr
SV Oberhausen
SV OberhausenSV Oberhausen
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.SG VfR 07 Kirn
Abgesagt

Heute, 15:00 Uhr
SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
SG Merxheim/Monzingen/MeddersheimSG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
SC Birkenfeld
SC BirkenfeldSC Birkenfeld
Abgesagt

Heute, 15:00 Uhr
TSV Bockenau
TSV BockenauTSV Bockenau
TUS Winzenheim
TUS WinzenheimWinzenheim
Abgesagt

Heute, 15:00 Uhr
SC 07 Idar-Oberstein
SC 07 Idar-ObersteinIdar-Oberst. II
VfL Rüdesheim
VfL RüdesheimVfL Rüdesheim
Abgebrochen

Heute, 15:15 Uhr
TSG 1862 Planig
TSG 1862 PlanigTSG Planig
Spvgg. Nahbollenbach
Spvgg. NahbollenbachSpvgg. Nahbollenbach
4
2
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
TuS Mörschied
TuS MörschiedTuS Mörschied
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/WöllsteinSG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
Abgesagt

