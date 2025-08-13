Bezirksliga: TSG Planig aktuell Tabellenführer!

Bad Kreuznach. An diesem Spieltag sind Partien am Sonntag eher die Ausnahme als die Regel. Denn lediglich die Begegnungen der Spvgg. Nahbollenbach gegen den SC Idar II, des FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein gegen TuS Pfaffen-Schwabenheim und der SG MMM gegen die SG Kirn steigen am Sonntag. Bereits am Mittwoch wurde der Spieltag mit dem Derby zwischen der TSG Planig und dem TSV Bockenau eröffnet - mit dem besseren Ende für die Gastgeber. Nach einem 2:2 zur Pause zündete die TSG den Turbo und siegte 6:2, allen voran dank eines Dreierpacks von Noel Schywalski. Damit übernimmt Planig auch vorerst die Tabellenführung. Freitagabends steigen dann drei Partien, die SG Fürfeld ist in Rüdesheim zu Gast, während die SG Guldenbachtal und der TuS Winzenheim im Derby gegenüberstehen. Ferner empfängt der TuS Mörschied den SC Birkenfeld. Der SCB will dann ebenso seine weiße Weste wahren wie die SG Weinsheim, die am Samstagabend den SV Oberhausen zu Gast hat.