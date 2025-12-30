Bezirksliga-Transfers und acht Wechsel beim Kreisligisten

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Zur kalten Jahreszeit haben wir heiße News: Max Rottler kehrt zur Winterpause zur SGM Kreßberg zurück! Wir freuen uns riesig, den stabilen und schnellen Verteidiger wieder in Grün-Weiß willkommen zu heißen. Max wird uns zusätzliche Stabilität in der hintersten Reihe geben – genau das, was wir für den Klassenerhalt brauchen! Wir gewinnen nicht nur einen geilen Kicker, sondern auch eine tolle Persönlichkeit zurück! Da werden wir in der Wintervorbereitung wohl nochmal ein paar zusätzliche Gewichtsscheiben besorgen müssen…

SV Ringingen

Der 25-jährige Sven Neuwirth kehrt zum SV Ringingen zurück. Bereits von 2020 bis 2025 spielte der Stürmer für Ringingen und war maßgeblich am Bezirksliga-Aufstieg 2024 beteiligt. Im Sommer wechselte der Angreifer zum Ligakonkurrenten SW Donau, kehrt aber nun zu seinem ehemaligen Verein zurück.

TV Jahn Göppingen

Dieser Transfer wurde auf FuPa eingetragen:

Der TV Jahn Göppingen aus der Kreisliga B10 Neckar/Fils begrüßt in der Winterpause einige neue Gesichter, muss aber auch Spieler verabschieden. Neu im Team sind zur zweiten Saisonhälfte Nils Bienfait (Jebenhausen), Yusuf Akyüz (Sparwiesen II), Marcel Abramovic (SC Altbach II), Furkan Bilge (TSV Ebersbach) und Ümit Baykan (FA Göppingen). Mit unbekanntem Ziel verlassen Mehmeti Fatlum, Burak Koca und Süleyman Cetin den Verein.

