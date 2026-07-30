Bezirksliga-Transfer und zwei Kreisliga-Zugänge

– Foto: Adnan Altinkaya

Der TSV Wolfschlugen verstärkt seinen Kader für die Kreisliga B1 Neckar/Fils mit Luigi Lanzano. Der 36-jährige Stürmer wechselt von der zweiten Mannschaft des FV Neuhausen zu den Hexabannern. Mit seiner langjährigen Erfahrung und seinem ausgeprägten Torriecher soll er der jungen Mannschaft zusätzliche Qualität verleihen. Lanzano wird nicht nur als Torjäger, sondern auch als Führungsspieler auf und neben dem Platz eingeplant. Der TSV freut sich auf die gemeinsame Saison und heißt seinen Neuzugang herzlich willkommen.

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TB Beinstein

Der TB Beinstein verstärkt seinen Kader für die Kreisliga A1 Rems/Murr/Hall mit Azad Bozkurt. Der Neuzugang wird in der kommenden Saison für den TB auflaufen und gehört ab sofort zur Mannschaft. Mit seiner Qualität und seinem Einsatzwillen soll Bozkurt das Team auf dem Platz unterstützen und zu erfolgreichen Ergebnissen beitragen. Der Verein heißt ihn herzlich willkommen, freut sich auf die gemeinsame Zeit und wünscht ihm einen gelungenen Start sowie eine erfolgreiche Saison in Beinstein.

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TSV Merklingen

Der TSV Merklingen verstärkt seinen Kader für die Bezirksliga Enz/Murr mit Sebastian „Basti“ Nickel. Der erfahrene Spieler des Jahrgangs 1993 überzeugte bereits in den ersten Trainingseinheiten mit Führungsqualitäten, Ruhe am Ball und einer klaren Kommunikation. Mit seiner Präsenz soll er der Mannschaft sportlich wie menschlich Stabilität verleihen. Für Nickel bedeutet der Wechsel zugleich den Umzug von Berlin nach Württemberg. Der TSV heißt seinen Neuzugang herzlich willkommen und wünscht ihm eine erfolgreiche sowie verletzungsfreie Zeit.

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