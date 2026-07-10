Bezirksliga-Transfer und zwei Kreisliga-Wechsel

– Foto: Marco Kogler

Der VfR Altenmünster aus der Kreisliga A3 Rems/Murr/Hall kann zum Vorbereitungsstart wieder auf sein Innenverteidiger-Duo der vergangenen Hinrunde setzen. Jannis kehrt nach einem Mittelfußbruch zurück, der ihn die komplette Rückrunde außer Gefecht gesetzt hatte. Auch Leon ist nach seinem Bänderriss wieder vollständig fit und einsatzbereit. Damit erhält der VfR vor dem Auftakt an der Kirchstraße wichtige Stabilität in der Defensive zurück. Beide sollen nun verletzungsfrei in die neue Saison gehen.

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Spvgg Heinriet

Die SpVgg Heinriet aus der Kreisliga A1 Franken verpflichtet Emin Karaman. Der erfahrene Offensivspieler kehrt an die Plankenklinge zurück und kommt vom SC Abstatt, wo er zuletzt als Spielertrainer tätig war. Dort trug er dazu bei, den Klassenerhalt zu sichern. Mit Karaman gewinnt Heinriet Erfahrung, Führungsqualität und Torgefahr für die kommende Saison. Seine Qualitäten auf und neben dem Platz sollen der jungen Mannschaft helfen und ein wichtiger Baustein für die gemeinsamen Ziele sein.

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SV Jungingen

Der SV Jungingen aus der Bezirksliga Donau/Iller begrüßt Dave zurück im Verein. Nach einem Jahr bei der SGM Albeck/Göttingen kehrt er zum SVJ zurück und läuft künftig wieder in Junginger Farben auf. Bereits von 2020 bis 2025 war Dave für den Verein aktiv. Mit seiner Rückkehr erhält der SV Jungingen eine vertraute Kraft für die kommende Saison.

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