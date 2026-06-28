Bezirksliga-Transfer und Kreisligist verpflichtet Zwillinge

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der FC 07 Albstadt aus der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern begrüßt Michael Junger als fünften Neuzugang. Der Spieler kommt vom FV Rot-Weiß Ebingen und stellt sich der neuen Herausforderung in Blau-Weiß. Ausschlaggebend für den Wechsel waren das Konzept des Vereins, das Trainerteam, der Vorstand und die neu formierte Mannschaft. Junger möchte sich voll in den Dienst des Teams stellen und in jedem Spiel alles geben. Gemeinsam mit dem FC 07 verfolgt er das Ziel Wiederaufstieg.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SV Sillenbuch

Der SV Sillenbuch aus der Kreisliga A2 Stuttgart/Böblingen verstärkt sich mit Dean und Liam Kovacevic. Die 21-jährigen Zwillinge bringen unterschiedliche offensive Qualitäten mit: Dean gilt als dribbelstarker Flügelspieler mit Zug zum Tor, Liam als kreativer Spielgestalter im offensiven Mittelfeld mit Torgefahr. Dean arbeitet nach einem Kreuzbandriss an seinem Comeback, während beide beim SVS großes Potenzial sehen. Durch Kontakte aus der Schulzeit fiel die Entscheidung für Sillenbuch zusätzlich leicht.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SC Fornsbach

Der SC Fornsbach aus der Kreisliga B2 Rems/Murr/Hall verpflichtet Samuel „Sammy“ Heeb. Der 32-jährige Mittelfeldspieler wechselt von der SGM TSV Althütte/TSV Sechselberg nach Fornsbach und ist der erste Neuzugang für die Saison 2026/27. Mit seiner Erfahrung, Stabilität und seinem Einsatzwillen soll Heeb dem Team zusätzliche Qualität im Zentrum geben.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++