Bezirksliga-Transfer und gleich zwei Kreisliga-Zugänge

– Foto: Joachim Koschler

Der TV Steinheim aus der Kreisliga A3 Ostwürttemberg begrüßt mit Niklas Greiner und Denny Heiduk zwei weitere Neuzugänge für die erste Mannschaft. Beide sollen frische Impulse in den Kader bringen und zum Trainingsauftakt in die Vorbereitung auf die neue Saison einsteigen.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

Spvgg Besigheim

Die SpVgg Besigheim aus der Bezirksliga Enz/Murr verstärkt sich mit Julien Sylla. Der 18-jährige offensive Mittelfeldspieler wechselt vom SGV Freiberg nach Besigheim und will dort den nächsten Schritt im Herrenfußball machen. Sylla bringt eine gute fußballerische Ausbildung, Dynamik, Spielintelligenz und Entwicklungspotenzial mit. Nach seinem Bruder Justin trägt nun auch Julien das Trikot der SpVgg. In Besigheim soll er Erfahrungen sammeln, sich weiterentwickeln und seine Qualitäten in der Offensive einbringen.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

1. FC Donzdorf II

Der 1. FC Donzdorf II aus der Kreisliga B10 Neckar/Fils begrüßt Hannes Hermann in der zweiten Mannschaft. Der Außenverteidiger rückt aus der U19 in den Aktivenbereich auf und soll künftig im roten Trikot des FCD Spielpraxis sammeln. Hermann blickt mit Vorfreude auf die kommenden Spielzeiten und erhält die Möglichkeit, sein Können im Herrenfußball unter Beweis zu stellen. Für Donzdorf II ist er ein weiterer junger Spieler, der den Kader aus dem eigenen Nachwuchs verstärkt.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++