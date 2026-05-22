Bezirksliga-Transfer, neues Trainerteam und weitere Zugänge

– Foto: Hansjürgen Jablonski

Die Sportvg Feuerbach setzt in der Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen auf Kontinuität an der Seitenlinie. Das gesamte Trainerteam um Sven Damnig, Stefan Ohneseit und Andreas Merz hat verlängert und bleibt der ersten Mannschaft erhalten. Damnig war erst im vergangenen Sommer installiert worden, seither steht die Entwicklung für den sogenannten Feuerbacher Weg. Mit Leidenschaft, Einsatz und Teamgeist wurde in den vergangenen Monaten eine Grundlage gelegt, auf der der Verein nun weiter aufbauen will. Feuerbach wählt damit Stabilität statt Umbruch.

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SG Bettringen

Die SG Bettringen meldet in der Bezirksliga Ostwürttemberg mit Julian Cely einen vielseitigen Neuzugang. Der aus Kolumbien stammende Spieler absolviert derzeit sein FSJ in Bettringen und sucht nun auch sportlich den nächsten Schritt. Nach seiner Zeit beim TSV Großdeinbach in der Kreisliga A will Cely bei der SG die Chance nutzen, sich auf Bezirksliga-Niveau zu behaupten. Seine Flexibilität macht ihn interessant: offensiv wie defensiv einsetzbar, bringt er Breite und neue Optionen in den Kader. Bettringen gewinnt damit einen entwicklungswilligen Spieler mit klarer Perspektive.

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TSV Eschenbach

Der TSV Eschenbach stellt sich in der Kreisliga A3 Neckar/Fils im Tor breiter auf. Pascal Greschner kommt vom Landesligisten TSV Bad Boll und bringt mit 27 Jahren Routine sowie Erfahrung vom FV Faurndau mit. Er soll mit Ruhe und Qualität zwischen den Pfosten Stabilität geben. Dazu verpflichtet Eschenbach Inanc Öngör, ein 19-jähriges Torhütertalent. Ausgebildet beim 1. FC Eislingen, sammelte er beim SC Geislingen II bereits Bezirksliga-Erfahrung. Der TSV verbindet damit Erfahrung und Perspektive auf einer Schlüsselposition.

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TSV Grafenberg

Der TSV Grafenberg begrüßt in der Kreisliga A2 Neckar/Fils mit Samuel Hipp einen jungen Spieler für den Aktivenbereich. Der 19-jährige Mittelfeldspieler wurde vollständig in der Jugend des VfL Pfullingen ausgebildet und sucht nun seine ersten Schritte im Herrenfußball. Mit gutem Raumgefühl, Vielseitigkeit und der Fähigkeit, auf mehreren Positionen eingesetzt zu werden, bringt Hipp ein interessantes Profil mit. Für Grafenberg ist er ein Perspektivspieler, der sich entwickeln und zugleich dem Kader zusätzliche Flexibilität geben soll.

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SF Dettingen

Die SF Dettingen stellen in der Kreisliga A2 Neckar/Fils ihr Trainerteam für die Saison 2026/27 komplett. Tarik Serour stößt als erfahrener Spielertrainer zur ersten Mannschaft und bildet künftig gemeinsam mit Coskun „Yoshi“ Isci das Gespann an der Seitenlinie. Serour bringt nicht nur Erfahrung aus höheren Ligen mit, sondern auch die Qualität eines ausgewiesenen Torjägers. Für Dettingen bedeutet seine Verpflichtung sportliche Substanz, offensive Durchschlagskraft und zusätzliche Führungsstärke auf dem Platz wie im Trainerteam.

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