Bezirksliga-Trainerwechsel: David Gsella folgt auf Alexander Voigt

Wechsel auf der Kommandobrücke beim SSV Jan Wellem: Alexander Voigt ist nach zwei Jahren nicht mehr Trainer, ihn beerbt David Gsella.

Der SSV Jan Wellem 05 Bergisch Gladbach hat zwischen den Jahren personelle Konsequenzen gezogen und sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Alexander Voigt getrennt. Der frühere Profi hatte die Mannschaft zur Rückrunde der Saison 2023/24 übernommen und stand damit rund zwei Jahre an der Seitenlinie. Nachfolger wird David Gsella (43), der seine Arbeit am 13. Januar 2026 mit dem Start der Wintervorbereitung aufnimmt.

Sportlich überwintert Jan Wellem mit 25 Punkten auf Rang fünf der Bezirksliga Staffel 1. Der Rückstand auf Tabellenführer DJK Südwest Köln beträgt bereits elf Zähler – deutlich mehr, als es der Verein vor der Saison eingeplant hatten. Der SSV war mit ambitionierten Zielen gestartet und galt im Vorfeld als möglicher Aufstiegsaspirant. Nach dem Ende der Hinrunde führten die Vereinsverantwortlichen eine ausführliche Analyse durch. In deren Ergebnis reifte die Entscheidung für einen Trainerwechsel. „Wir sind gemeinsam zu der Erkenntnis gekommen, dass wir eine Veränderung auf der Trainerposition vornehmen müssen, um die hochgesteckten Saisonziele nicht aus den Augen zu verlieren“, teilte der Vorstand des SSV Jan Wellem mit. Gleichzeitig richtete der Klub Worte des Dankes an den scheidenden Coach: „Bei Alexander Voigt möchten wir uns für seinen Einsatz bedanken und wünschen ihm für die Zukunft viel Erfolg.“

Mit David Gsella setzt der Verein nun auf einen erfahrenen Trainer. Der 43-Jährige war zuletzt vier Spielzeiten für den Landesligisten SC Borussia Lindenthal-Hohenlind verantwortlich und arbeitet hauptamtlich als Trainer bei der 1. Jugend-Fußball-Schule (taxofit) Köln. Bis zum 30. Juni 2025 betreute er parallel noch Hohenlind, ehe er nun den Schritt nach Bergisch Gladbach macht. Der SSV-Vorstand um Michael Schenker zeigt sich überzeugt von der Wahl: „Wir freuen uns, dass wir mit David Gsella einen erfahrenen Trainer verpflichten konnten. Er hat uns in mehreren Gesprächen mit seiner leidenschaftlichen und kompetenten Art überzeugt.“ Auch Gsella selbst blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe. Nach einer bewussten Auszeit ist der Leverkusener nun wieder bereit für den Einstieg ins Tagesgeschäft. „Nach einer sechsmonatigen Pause freue ich mich auf die Aufgabe beim SSV. Ich werde alles dafür tun, dass die Mannschaft zurück in die Erfolgsspur findet und wir das Bestmögliche erreichen“, erklärte der B-Lizenzinhaber.