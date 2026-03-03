Bezirksliga-Trainerteam bleibt und weitere Verlängerung

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

TASV Hessigheim

Beim TASV Hessigheim schreitet die Kaderplanung in der Bezirksliga Enz/Murr weiter voran. Mit Ioan Aparascai bleibt ein vielseitiger und verlässlicher Spieler dem Verein erhalten. Der Rumäne kam im Herbst 2023 aus Cluj nach Hessigheim und fand sich schnell im Team zurecht.

Inzwischen ist Aparascai aus dem Kader der ersten Mannschaft kaum mehr wegzudenken. In 68 Pflichtspielen sammelte er sieben Tore und vier Vorlagen und wurde bereits auf nahezu jeder Feldspielerposition eingesetzt. Zudem gehörte er zur Mannschaft, die den Pokalsieg feiern konnte. Seine Zusage steht für Kontinuität und Einsatzbereitschaft.