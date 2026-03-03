Bezirksliga-Trainerteam bleibt und weitere Verlängerung

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Beim TASV Hessigheim schreitet die Kaderplanung in der Bezirksliga Enz/Murr weiter voran. Mit Ioan Aparascai bleibt ein vielseitiger und verlässlicher Spieler dem Verein erhalten. Der Rumäne kam im Herbst 2023 aus Cluj nach Hessigheim und fand sich schnell im Team zurecht.
Inzwischen ist Aparascai aus dem Kader der ersten Mannschaft kaum mehr wegzudenken. In 68 Pflichtspielen sammelte er sieben Tore und vier Vorlagen und wurde bereits auf nahezu jeder Feldspielerposition eingesetzt. Zudem gehörte er zur Mannschaft, die den Pokalsieg feiern konnte. Seine Zusage steht für Kontinuität und Einsatzbereitschaft.
Beim SV Dotternhausen setzt man in der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern auf Kontinuität. Das Trainerteam der ersten Mannschaft bleibt auch in der Saison 2026/27 an Bord. Chefcoach Matze Mauz, Co-Spielertrainer Marc Wissmann und Torwarttrainer Andy Neher führen ihre Arbeit fort und sollen den eingeschlagenen Weg weitergehen.
Die Verantwortlichen werten die Verlängerung als wichtiges Signal für Stabilität auf der Trainerbank. Parallel laufen bereits die Planungen für die kommende Spielzeit, um frühzeitig die sportlichen Weichen zu stellen. Mit vertrauten Gesichtern an der Seitenlinie will der SVD auch künftig auf Geschlossenheit und klare Strukturen setzen.
