Bezirksliga-Trainerlegende tritt ab, zwei weitere Transfers

– Foto: Mika Traub

Beim SV Ebersbach/Fils geht am Samstag eine prägende Ära zu Ende. Dinko Radojevic bestreitet gegen den FV Vorwärts Faurndau sein letztes Heimspiel als Trainer der ersten Mannschaft. Für den langjährigen Coach wird es das 238. Pflichtspiel im heimischen Strutstadion sein – eine beeindruckende Zahl, die seine Bedeutung für den Verein unterstreicht. Als Spieler, Trainer, Mentor und Vorbild hat Radojevic den SVE über Jahre geprägt. Nach der Partie wird die Vereinslegende auf dem Platz verabschiedet.

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TASV Hessigheim

Der TASV Hessigheim verstärkt seine Offensive zur kommenden Saison mit Leandro Franco. Der flexibel einsetzbare Angreifer wechselt vom FV Löchgau II zum Bezirksligisten und bringt reichlich Torgefahr mit. Nach Stationen beim SV Illingen, in Häfnerhaslach und Ensingen erzielte Franco in vier Kreisliga-A-Spielzeiten 51 Treffer. Auch in der laufenden Bezirksliga-Saison überzeugte er bereits mit 14 Toren. Künftig soll er in Hessigheim auf den Außenbahnen oder im Zentrum für neue Impulse sorgen.

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TSV Frommern

Der TSV Frommern kann den zweiten Neuzugang für die kommende Saison vermelden: Stefano Benintende schließt sich dem Bezirksligisten an. Nach vielen Jahren beim FV Bisingen wagt der Außenbahnspieler ein neues Kapitel und bringt Tempo, Einsatzbereitschaft sowie Erfahrung mit. Auf den Außenpositionen fühlt sich Benintende besonders wohl und soll dort künftig für frische Impulse sorgen. Für Frommern ist seine Verpflichtung ein weiterer Baustein in der Kaderplanung. Der Verein freut sich auf die gemeinsame Zeit.

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