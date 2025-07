Bezirksliga: Trainerabschied nach sechs Jahren und vierzehn Transfers

Bezirksliga X mit Kaan Cinar! Ebenfalls willkommen heißen wir den talentierten 22-jährigen Kaan, welcher bereits jetzt schon 33 Spiele in der Landesliga u. a. für den VfB Neckarrems Fußball und den TV Pflugfelden absolvieren konnte. Als 18-jähriger konnte er auch einen 3 Verbandsligaspiele absolvieren und war dort einmal als Joker erfolgreich. Nachdem er beim FV Dersim Sport Ludwigsburg in der Bezirksliga war, freuen wir uns sehr dass Kaan nun mit uns zusammen Gas gibt! Auf gehts! WELCOME Kaan!

Welcome Chris! Mit dem Blick in die Saison 25/26 gerichtet präsentieren wir nun auch unsere Neuzugänge! Den Anfang macht Chris Haamann welchen wir recht herzlich begrüßen möchten! Mit Chris wechselt ein Grünbühler Urgestein zum TVA und möchte sich noch einmal in der Bezirksliga voll reinhängen! 14x stand der 30-jährige in der Elf der Woche und gilt als abschlusstarker Vorlagengeber. Mit seinen 46 Bezirksligaeinsätzen hat er ebenfalls reichlich Erfahrung. Wir wünschen einen guten Start!

AKTIV am Ball - Welcome Jonas! Bereits 6 Einsätze hatte Jonas schon bei den aktiven Herren und war mit 3 Toren (u. a. ein starkes im Relegationsspiel gegen Eglosheim) und einem Assist erfolgreich. Darum jetzt auch nochmal offiziell HERZLICH WILLKOMMEN und auf eine erfolgreiche Zeit! Herren und Junioren zusammen kommt er auf 2.273 Minuten in der abgelaufenen Saison und war dort jeweils einer der zündenden Elemente. Ein Talent das man im Auge behalten sollte ;) GIB WEITER GAS Jonas!

Junges Blut aus der EnBW-Oberliga vom VfR Aalen - Welcome Robin Lee Pfohl! Voll einschlagen in der Bezirksliga Enz/Murr möchte der 18jährige "Lee", welcher nun von den A-Junioren des Oberligisten VfR Aalen kommt. Der Rechtsfuß half hier mit einen soliden Mittelfeldplatz zu erreichen.

Welcome (back) Marcel! Besonders viel Erfahrung kommt zurück zum TVA! Wir freuen uns dass Marcel Scharmach zurück ist und unseren Kader bereichert. Der 32-jährige spielte bereits in der Bezirksliga wie man auf den Archivbildern im Posting sehen kann (dort u. a. im Zweikampf mit Chris Haamann). Nachdem er für die SpVgg 07 Ludwigsburg u. a. mit zwei Landesligaeinsätzen unterwegs war, führte ihn sein weg zum TVA und von dort weiter. Nach einer kurzen Spielzeit beim FV Dersimsport Ludwigsburg freuen wir uns ihn wieder in unseren Reihen zu haben!

Welcome Noah! Nachdem Noah Odeh insgesamt 37 Pflichtspiele in der A-, und B-Liga für den SV Pattonville gemacht hat kommt der torgefährliche Angreifer nun zu unserem TVA! Wir wünschen einen starken Start!

Welcome Youngster!, Welcome Joel! Ebenfalls bereits Aktivenluft schnuppern konnte Joel Kurt, so war der Einsatz gegen Salamander Kornwestheim und gegen den TuS Freiberg mit 120 Spielminuten gekrönt! Jetzt schnürt er seine Stiefel für die aktiven Herren - Wir sagen WELCOME und einen guten Start!

Danke an unsere ehemaligen Spieler welche uns zur neuen Saison verlassen:

Dani Jorge Costa (DJK Ludwigsburg)

Gianluca Müller (SG TSV 1940 / SKG Max-Eyth)

Lütfi Nteli Chalil (FV Dersim Sport Ludwigsburg)

Driton Zumer (TV Pflugfelden)

Sebastian Pütz (TV Pflugfelden)

Fabio Maringolo (unbekannt)

Emre Yildizeli (unbekannt)

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SV Eggingen (Bezirksliga Donau/Iller)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

++ Trainerteam verlässt unseren SV Eggingen ++ Nach sechs erfolgreichen Jahren wird uns unser Cheftrainer Jochen Schmitt verlassen. Mit ihm werden auch seine langjährigen Wegbegleiter und Co-Trainer Ralf Schrade, der zuletzt unsere zweite Mannschaft betreute, sowie Markus Held ihr Engagement beenden. Jochen wurde zur Saison 2019/2020 Cheftrainer – und was danach folgte, war eine Erfolgsgeschichte, wie man sie sich im Amateurfußball nur wünschen kann: Bereits in seiner ersten Saison führte er unsere Mannschaft souverän an die Tabellenspitze. Mit 12 Siegen und einem Unentschieden aus 13 Spielen war der verdiente Aufstieg in die Kreisliga A – wenn auch coronabedingt vorzeitig – geschafft. Es folgten Platz 2 (2020/21), Platz 3 (2021/22) und erneut Platz 3 (2022/23). In der Saison 2023/2024 war es dann so weit: Mit 21 Siegen aus 28 Spielen wurden wir gemeinsam Meister der Kreisliga A und der Aufstieg in die Bezirksliga war damit perfekt. Dort angekommen, bewies unser junges Team in einer schwierigen Saison Moral, Charakter und Zusammenhalt und sicherte sich letztlich durch die erfolgreiche Relegation den verdienten Klassenerhalt. Lieber Jochen, lieber Ralf, lieber Markus: Mit eurem unermüdlichen Einsatz, eurem fußballerischen Know-how und eurer Begeisterung habt ihr unseren Verein geprägt. Für eure sportliche und private Zukunft wünschen wir euch nur das Beste! Genießt eure fußballfreie Zeit – ihr habt sie euch redlich verdient!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TV Jahn Göppingen (Kreisliga B8 Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

NEUZUGANG BEIM TV JAHN GÖPPINGEN! Ein alter Freund kehrt zurück an seine alte Wirkungsstätte: Sadettin „Sade“ Güngör ist wieder Teil der TVJ-Familie! Sade trug bereits über drei Saisons hinweg das Trikot des TV Jahn und war in dieser Zeit ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft. Mit seinem Ehrgeiz, seiner Torgefahr und seinem unermüdlichen Einsatz hat er damals bereits für viele unvergessliche Momente gesorgt. Nach seiner Zeit bei uns zog es ihn zur TG Reichenbach, wo er ebenfalls seine Qualitäten unter Beweis stellte. Nach einigen spannenden Jahren dort ging es für ihn nach TKSV Geislingen und einer anschließenden Fußballpause schlägt sein Herz jetzt wieder für Blau-Weiß – und wir freuen uns riesig, dass er den Weg zurück zu uns gefunden hat! Sade ist eine gute Verstärkung für die Offensive: starke Schüsse, absolute Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor und vor allem seine berüchtigte Stärke bei Standardsituationen, die den Gegnern schon früher Kopfzerbrechen bereitet hat. Wir sind froh darüber, dich wieder bei uns zu haben und freuen uns auf viele gemeinsame Erfolge, Tore und emotionale Spiele mit dir im TVJ-Trikot! Herzlich willkommen zurück, Sade!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++