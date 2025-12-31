Bezirksliga-Trainer verlängert und spannender Landesliga-Zugang

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Kurz nach den Feiertagen gibt es für den SVB ein ganz besonderes Geschenk: Carmine Napolitano verlängert seinen Vertrag und wird auch in der neuen Saison 2026/2027 an der Seitenlinie stehen. Diese Entscheidung sorgt nicht nur im Umfeld des Vereins für große Freude, sondern vor allem innerhalb der Mannschaft. Mit seiner positiven Art, seiner fachlichen Kompetenz und seinem Gespür für jeden einzelnen Spieler hat er es geschafft, das Team sportlich wie menschlich weiterzuentwickeln.

Carmine genießt ein außergewöhnlich hohes Ansehen bei den Spielern. Er schafft es, Motivation und Vertrauen zu vermitteln und jeden Einzelnen besser zu machen. Der Teamgeist, der Einsatz und die Leidenschaft auf dem Platz tragen klar seine Handschrift.

In der besinnlichen Zeit des Jahres steht diese Vertragsverlängerung sinnbildlich für Kontinuität, Zusammenhalt und Zuversicht. Mit dem Trainer an Bord blickt der SVB voller Vorfreude auf die kommende Rückrunde und auch schon auf die kommende Saison und wünscht sich, dass die gemeinsame Geschichte auch im kommenden Jahr weitergeschrieben wird – mit Herz, Leidenschaft und vielleicht der ein oder anderen sportlichen Bescherung.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SG Schorndorf

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Willkommen, Harun! Harun Sahin wechselt vom SV Plüderhausen zu uns. Der 29-Jährige verstärkt uns ab sofort im Angriff.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++