Bezirksliga-Trainer verlängert und gleich zwei Wertungen

– Foto: Marcel Becker

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

TASV Hessigheim

Beim TASV Hessigheim setzt man in der Bezirksliga Enz/Murr weiterhin auf Kontinuität in der sportlichen Führung. Trainer Kevin Merkler und Sportlicher Leiter Jerry Torres bleiben auch in der Saison 2026/27 in ihren Funktionen tätig. Trotz Abstiegskampf blickt der Bezirksligist positiv auf die neue Spielzeit.

Merkler hatte die erste Mannschaft im Oktober nach dem Trainerwechsel von Andreas Lechner übernommen und wird den eingeschlagenen Weg auch über die laufende Spielzeit hinaus fortsetzen. Torres bleibt weiterhin als Sportlicher Leiter verantwortlich und ist bereits eng in die Planungen für die kommende Saison eingebunden.