Bezirksliga-Trainer verlängert, Torjäger wechselt und weitere News

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Kurz vor Heiligabend gibt es eine frühzeitige Bescherung und es geht mit unseren Zusagen für die kommende Saison 26/27 weiter.

Mit Fabian Simon gab uns ein extrem wichtiger und langjähriger TSV-Spieler seine Zusage! Fabi ist extrem erfahren und hilft dem Team damit enorm weiter. Zudem engagiert sich unser robuster Stürmer auch außerhalb des Fußballplatzes sehr für die Mannschaft und den Verein. Für seine Funktion als Vorstand des Fördervereins Fußballs Sondelfingen sind wir ihm unglaublich dankbar. Schön das du deine Kickschuhe auch künftig weiterhin für den TSV schnürst, Fabi!

Mit Luca Fuchs bleibt uns ebenfalls ein langjähriger Sondelfinger erhalten. Luca gibt uns mit seinem starken linken Fuß weiterhin Alternativen und bringt Qualität auf den Platz. Außerdem ist Luca in der Kabine unverzichtbar für die Mannschaft, einfach ein Typ, welcher immer gute Laune im Team verbreitet! Super, dass du ein Jahr dran hängst, Luca!

Auch Felix Heimerdinger bleibt bei uns! Felix übernimmt zwischenzeitlich sehr viel Verantwortung auf dem Platz - gepaart mit seiner Spielintelligenz und Torgefahr, macht ihn das zu einem ganz besonderen Faktor in unserer jungen Mannschaft. Wir sind froh, dass Felix seine Verletzungen in den Griff bekommen hat und endlich häufig auf dem Platz stehen kann - nicht schwer zu erkennen welche Qualität das mit sich bringt. Vielen Dank für deine Zusage, Felix!

Obrigado Telmo Crespo Rodrigues! Unser portugiesischer Innenverteidiger gab uns ebenfalls seine Zusage. Telmo hat nochmals einen gewaltigen Entwicklungssprung gemacht und spielt Spiel um Spiel solide in unserer Innenverteidigung und macht den gegnerischen Angreifern das Leben schwer. Im Training gibt es öfter die Namen „Otamendi“ oder „Pepe“ zu hören, wenn Telmo wieder mal einen Zweikampf für sich entscheidet - es freut uns, dass dies in der kommenden Saison so bleiben wird!

VIELEN DANK für eure frühzeitigen Zusagen! Wir freuen uns sehr, euch zukünftig weiterhin im TSV-Dress zu sehen

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

FC Sonnenbühl

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Der FC Sonnenbühl freut sich die Vertragsverlängerungen mit unseren Trainern der aktiven Mannschaften bekanntzugeben. So wird Jonathan Knehr auch in der Saison 2026/2027 den Takt der 1. Mannschaft vorgeben. Die Zügel der 2. Mannschaft bleiben auch in der kommenden Saison in den Händen von Simon Heinz und Steffen Mauser. Die Vereinsführung zeigt sich sehr zufrieden mit den Verlängerungen. Gemeinsam soll der eingeschlagene Weg konsequent weiterverfolgt und die positive Entwicklung des Teams weiter ausgebaut werden. Der FC Sonnenbühl bedankt sich für das Vertrauen und freut sich auf die weitere erfolgreiche Zusammenarbeit.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

Spvgg Trossingen

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Kamran Yahyaijan wechselt zum FC Furtwangen

Die SpVgg verliert in der Winterpause ihren Spieler‑Co‑Trainer und Kapitän: Kamran Yahyaijan schließt sich dem FC Furtwangen in der südbadischen Bezirksliga an. Der 27‑jährige Offensiv‑Allrounder wird dort künftig gemeinsam mit früheren Kollegen aus Villinger Zeiten auflaufen. In der abgelaufenen Hinrunde erzielte Kamran 10 Treffer und lieferte zahlreiche Vorlagen. In der vergangenen Saison waren es 20 Tore. Er kam vor 3,5 Jahren zu Landesliga-Zeiten als Spieler‑Co‑Trainer vom FC 08 Villingen (Oberliga) zur SpVgg. Sein größter Erfolg im Verein war der Bezirkspokal‑Sieg 2023/24. Darüber hinaus engagierte er sich in der sportlichen Leitung und war Teil des Ausschusses. Wir bedanken uns herzlich für seinen Einsatz und seine Verdienste für die SpVgg – und wünschen ihm bei seiner neuen Herausforderung viel Erfolg und Freude!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSV Merklingen

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Kontinuität beim TSV Merklingen - Unser Trainerteam bleibt an Bord und geht gemeinsam mit uns in die nächste Saison.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++