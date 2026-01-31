Bezirksliga-Trainer verlängert sein Engagement

Die Nachricht kommt wenig überraschend. Trainer und Verein passen gut zusammen.

Andre Rose bleibt auch in der kommenden Saison 2026/2027 Trainer beim Bezirksligisten SV Viktoria Gesmold. Der 30-jährige frühere Coach des U-15-Regionaliga-Teams des VFL Osnabrück ist im zweiten Jahr als der Else tätig. Aktuell belegt sein Team in der Bezirksliga den fünften Tabellenplatz.

„Ich habe verlängert und mache weiter," bestätigte Andrè Rose seine Zusage auf unsere Anfrage und geht damit ins dritte Jahr als Coach beim ambitionierten Bezirkligisten SV Viktoria Gesmold, der längerfristig die Rückkehr in die Landesliga angestrebt.