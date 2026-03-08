Bezirksliga-Trainer und Landesliga-Dauerbrenner verlängern

– Foto: Andreas Krisch

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Sportlicher Leiter Pascal Haug betont die besondere Bedeutung des Routiniers für den Verein. Seit mittlerweile 14 Spielzeiten trägt Gebbert die Farben der SKV und steht beispielhaft für Vereinstreue und Verbundenheit. Neben seinen fußballerischen Qualitäten bringt er vor allem Erfahrung und Orientierung für die junge Mannschaft ein.

Beim SKV Rutesheim setzt man weiter auf eine echte Identifikationsfigur. Tobias „Gebbi“ Gebbert hat seine Zusage für eine weitere Saison gegeben und wird damit in seine 15. Spielzeit im Trikot des Landesligisten gehen.

In der Hinrunde kam der Mittelfeldspieler aufgrund beruflicher Auslandseinsätze seltener zum Einsatz. Umso größer ist die Freude im Verein, ihn mit Beginn der Rückrunde wieder regelmäßig auf dem Platz zu sehen.

Auch Gebbert selbst blickt positiv nach vorne. Er betont die sportlich und menschlich starke Entwicklung im Verein und zeigt sich überzeugt, dass die Mannschaft auf dem eingeschlagenen Weg noch viel erreichen kann.

1. FC Frickenhausen

Beim 1. FC Frickenhausen herrscht frühzeitig Klarheit auf der Trainerposition. Sascha Strähle hat seinen Vertrag verlängert und wird auch in der Saison 2026/27 die sportliche Verantwortung beim Bezirksligisten tragen.

Spielleiter Robin Grimme begrüßt die Entscheidung ausdrücklich und betont die Bedeutung der frühzeitigen Einigung für die Planungssicherheit des Vereins. Gleichzeitig unterstreiche die Verlängerung das gegenseitige Vertrauen und den gemeinsamen Weg, den Verein sportlich weiterzuentwickeln.

Der FCF schätzt an Strähle sowohl seine fachliche Kompetenz als auch seine menschlichen Qualitäten. Mit der Entscheidung auf der Trainerbank kann nun auch die Kaderplanung für die kommende Spielzeit gezielt vorangetrieben werden.

