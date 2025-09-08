 2025-09-04T13:21:47.781Z

Vereinsnachrichten
Bezirksliga Trainer gesucht!

++ Du hast das know-how. Wir das Team! Bezirksliga Trainer (m/w/d) gesucht! ++

Wir, die Damen des SV Frickenhofen, suchen ab sofort einen motivierten Trainer, der Lust hat, mit uns gemeinsam die nächste Saison in der Bezirksliga zu bestreiten.

Wer sind wir?
- Ein aufgeschlossenes und ehrgeiziges Team - Training: Montags & Mittwochs, jeweils 19:30 Uhr- 21:30 Uhr in der Mehrzweckhalle Gschwend
Wen suchen wir?
- Einen Trainer mit Volleyball-Erfahrung (Lizenz ist schön, aber nicht zwingend erforderlich) Jemanden, der uns sowohl technisch als auch taktisch weiterbringt
Spaß am Teamsport, Engagement und Freude am Coaching
Was bieten wir?
-Angemessene Vergütung Möglichkeit, eigene Ideen und Trainingsmethoden einzubringen
Interesse? Dann melde dich gerne bei uns!
E-Mail: volleyball@svfrickenhofen.de Wir freuen uns auf dich!
Hinweis zur Sprache: Zur besseren Lesbarkeit verwenden wir hier die männliche Form. Natürlich sind alle Geschlechter herzlich willkommen und angesprochen!
