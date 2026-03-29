Bezirksliga: Torreiches Remis beim Top-Spiel, Planig wieder dritter

Trotz dreifacher Führung muss sich die SG Weinsheim die Punkte im Top-Spiel teilen. – Foto: Sebastian Bohr

Im absoluten Spitzenspiel empfing der zweitplatzierte SC 07 Idar-Oberstein den Tabellenführer SG Weinsheim. Nach einem wilden Spiel in dem die Weinsheimer drei Mal in Führung gingen, glichen die Idar-Obersteiner in der 65. Minute durch Tim Glas zum 4:4-Endstand aus.

Der TSV Bockenau steckt tief im Abstiegskampf und reiste als formschwächstes Team der Liga zur Auswärtspartie nach Mörschied. Auch in Mörschied müssen sich die Bockenauer mit 1:8 geschlagen geben und kassieren allein von Niklas Munsteiner vier Tore.

Im Duell der Aufsteiger traf der VfL Rüdesheim auf den TuS Winzenheim. Der VfL konnte am vergangenen Spieltag seinen ersten Sieg in der Rückrunde einfahren und konnte das gewonnene Momentum auch gegen den TuS Winzenheim nutzen. Mit dem Treffer zum 1:0 in der 88. Minute durch Duran holen die Rüdesheimer den zweiten Sieg in Serie.

Im Mittelfeldduell traf die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein auf die SG VfR 07 Kirn. Nachdem beide Teams am vergangenen Spieltag leer ausgingen, holen beim torlosen Remis beide einen Punkt.

Bei der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim kam es am 23. Spieltag zum Aufeinandertreffen mit der SG Guldenbachtal. Zu Hause setzen setzen sich die Merxheimer mit 3:0 durch.

Der SV Oberhausen steht im Keller unter Druck, nachdem das Team am vergangenen Wochenende in letzter Minute gegen Guldenbachtal verloren hat. Mit einem Sieg gegen Blau-Weiß Idar-Oberstein könnte Oberhausen die rote Laterne abgeben und an Bockenau vorbeiziehen. Doch die Gäste aus Idar-Oberstein präsentieren sich aktuell in starker Form und sind seit fünf Spielen ungeschlagen.

Im direkten Abstiegsduell empfängt die SpVgg Nahbollenbach den TuS Pfaffen-Schwabenheim. Die punktgleichen Tabellennachbarn stehen beide unter Druck und benötigen dringend Zählbares, nachdem beide am vergangenen Spieltag ohne Punkte geblieben sind.

Die TSG Planig empfing den zuletzt formstarken SC Birkenfeld. Nach dem 2:2 gegen Idar-Oberstein kann die TSG mit dem 4:2-Heimsieg weiter Druck auf den SC Idar-Oberstein machen.