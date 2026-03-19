Bezirksliga-Torjäger und Mittelfeld-Talent wechseln zum Landesligisten Der VfL Sindelfingen verpflichtet Max Horn und Oliab Calemba. von red · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

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Der VfL Sindelfingen treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran und setzt dabei gezielt auf offensive Verstärkungen. Mit Max Horn und Oliab Calemba hat der Landesligist zwei Neuzugänge verpflichtet, die sowohl Erfahrung als auch Entwicklungspotenzial mitbringen und das Angriffsspiel beleben sollen.

Der VfL Sindelfingen setzt in seiner Kaderplanung ein klares Zeichen für die Zukunft. Mit Max Horn und Oliab Calemba verstärkt der Landesligist aus der Landesliga Württemberg, Staffel 2, gezielt seine Offensive und verfolgt dabei konsequent seinen eingeschlagenen Weg aus regionaler Qualität und gezielter Talententwicklung. Mit Max Horn stößt ein Angreifer zum Team, der sich in den vergangenen Jahren einen Namen als treffsicherer Offensivspieler gemacht hat. Seine Präsenz im Strafraum und seine Abschlussstärke sollen dem Angriffsspiel des VfL zusätzliche Durchschlagskraft verleihen. Die sportliche Leitung um Thomas Dietsche und Bastian Bothner sieht in ihm jedoch nicht nur einen klassischen Torjäger. Vielmehr bringe Horn auch die nötige Mentalität sowie ein ausgeprägtes Spielverständnis mit, um sich nahtlos in die Mannschaft einzufügen.

Horn steht exemplarisch für einen Spielertyp, der beim VfL Sindelfingen gefragt ist: leistungsbereit, mannschaftsdienlich und gleichzeitig in der Lage, Spiele zu entscheiden. Seine Verpflichtung ist damit nicht nur eine Verstärkung auf dem Papier, sondern auch ein Signal für die sportlichen Ambitionen des Vereins. Mit Oliab Calemba verpflichtet der VfL zudem ein vielversprechendes Talent für die Außenbahnen. Der junge Offensivspieler gilt als dynamisch und entwicklungsfähig, ein Spieler, der mit Tempo und Unbekümmertheit neue Impulse setzen kann. Trainer Thomas Siegmund kennt Calemba bereits aus früherer Zusammenarbeit und traut ihm zu, sich schnell an das Niveau der Landesliga anzupassen.