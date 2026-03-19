Bezirksliga-Torjäger und Mittelfeld-Talent wechseln zum Landesligisten

Der VfL Sindelfingen treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran und setzt dabei gezielt auf offensive Verstärkungen. Mit Max Horn und Oliab Calemba hat der Landesligist zwei Neuzugänge verpflichtet, die sowohl Erfahrung als auch Entwicklungspotenzial mitbringen und das Angriffsspiel beleben sollen.
Der VfL Sindelfingen setzt in seiner Kaderplanung ein klares Zeichen für die Zukunft. Mit Max Horn und Oliab Calemba verstärkt der Landesligist aus der Landesliga Württemberg, Staffel 2, gezielt seine Offensive und verfolgt dabei konsequent seinen eingeschlagenen Weg aus regionaler Qualität und gezielter Talententwicklung.
Mit Max Horn stößt ein Angreifer zum Team, der sich in den vergangenen Jahren einen Namen als treffsicherer Offensivspieler gemacht hat. Seine Präsenz im Strafraum und seine Abschlussstärke sollen dem Angriffsspiel des VfL zusätzliche Durchschlagskraft verleihen. Die sportliche Leitung um Thomas Dietsche und Bastian Bothner sieht in ihm jedoch nicht nur einen klassischen Torjäger. Vielmehr bringe Horn auch die nötige Mentalität sowie ein ausgeprägtes Spielverständnis mit, um sich nahtlos in die Mannschaft einzufügen.
Horn steht exemplarisch für einen Spielertyp, der beim VfL Sindelfingen gefragt ist: leistungsbereit, mannschaftsdienlich und gleichzeitig in der Lage, Spiele zu entscheiden. Seine Verpflichtung ist damit nicht nur eine Verstärkung auf dem Papier, sondern auch ein Signal für die sportlichen Ambitionen des Vereins.
Mit Oliab Calemba verpflichtet der VfL zudem ein vielversprechendes Talent für die Außenbahnen. Der junge Offensivspieler gilt als dynamisch und entwicklungsfähig, ein Spieler, der mit Tempo und Unbekümmertheit neue Impulse setzen kann. Trainer Thomas Siegmund kennt Calemba bereits aus früherer Zusammenarbeit und traut ihm zu, sich schnell an das Niveau der Landesliga anzupassen.
Im Fokus steht dabei vor allem die langfristige Entwicklung. Calemba soll im Umfeld des VfL Schritt für Schritt an höhere Anforderungen herangeführt werden und seine Qualitäten auf dem Platz entfalten.
Die Verpflichtung des Duos unterstreicht die strategische Ausrichtung des Vereins. Der VfL Sindelfingen setzt bewusst auf eine Mischung aus bereits bewährten Spielern und jungen Talenten mit Perspektive. Ziel ist es, eine Mannschaft zu formen, die sowohl kurzfristig konkurrenzfähig ist als auch langfristig Entwicklungspotenzial bietet.
Mit Max Horn und Oliab Calemba gewinnt der VfL Sindelfingen somit nicht nur zusätzliche Qualität im Angriff, sondern auch zwei Spieler, die den Weg des Vereins mittragen sollen.