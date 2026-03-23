Bezirksliga-Torjäger Tom Cappel wagt den Sprung in die Oberliga Seit 2023 gehört Tom Cappel zu den besten Torjägern in der Bezirksliga Niederrhein, jetzt wagt er im Sommer den Sprung: Von der DJK Twisteden wechselt er zum SV Sonsbeck in die Oberliga Niederrhein. von André Nückel · Heute, 23:00 Uhr · 0 Leser

Tom Cappel hat sich zu einem Top-Stürmer entwickelt. – Foto: Pascal Derks

Tom Cappel hat seine Abschiedstournee so begonnen, wie er seit Jahren für die DJK Twisteden abliefert: mit Toren und Vorlagen. Der 25-jährige Stürmer des Bezirksligisten wagt im Sommer den nächsten Schritt in seiner Laufbahn und wechselt zum SV Sonsbeck, der in der Oberliga Niederrhein um den Klassenerhalt kämpft. So oder so, Cappel hat sich für den Klassensprung entschieden.

Cappel wechselte 2018 aus der U19 von Viktoria Winnekendonk nach Twisteden und fasste sofort Fuß in der Bezirksliga-Mannschaft. Zwar avancierte er nicht direkt zum absoluten Torjäger, doch leistete vor und nach der Corona-Zeit stets einen wichtigen Beitrag zum Erfolg seiner DJK. Spätestens nach der Spielzeit 2023/24 war sein Name aber allen ein Begriff, denn vor drei Jahren gelang Cappel mit 35 Toren und sechs Vorlagen der Durchbruch. Diese Leistungen bestätigte er in der vergangenen Saison: Zwar schoss er mit 32 Treffer drei weniger, legte dafür insgesamt elf Tore seiner Mitspieler auf und zeigte das Gesamtpaket, das er mitbringt. Laufend kommt Cappel auf 15 Tore und fünf Vorlagen, hat seit Winter 2025 mit Torben Schellenberg aber auch ein Spieler an seiner Seite, der die Last von seinen Schultern nimmt (34 Tore und 16 Vorlagen in 37 Spielen).

Sonsbeck spielt um Klassenerhalt - Cappel überzeugt im Probetraining Beim SV Sonsbeck wird er mindestens in der Landesliga sein Glück versuchen dürfen, allerdings rangiert der SVS aktuell auf einem Nichtabstiegsplatz in der Oberliga und hat sein Schicksal selbst in der Hand. Die kommenden beiden Gegner sind die Regionalliga-Anwärter VfB Hilden und Ratingen 04/19. Cappel wurde beim SVS schon vorgestellt: "Tom spielt auch in dieser Saison bei Twisteden eine hervorragende Rolle. Seine Trefferquoten der vergangenen Jahre sprechen für sich. Er war einige Male bei uns zum Probetraining und hat uns voll überzeugt. Tom kann sowohl zentral im Sturm, als auch über die Außenbahn eingesetzt werden“, teilt Heiner Gesthüsen, Sportlicher Leiter des Oberligisten, der RP mit.