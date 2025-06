Bezirksliga-Torjäger mit Oberliga-Erfahrung wechselt zum Kreisligisten

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SV Schluchtern (Bezirksliga Franken)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Michele Varallo wechselt vom FC Union Heilbronn zum SV Schluchtern

Man kann gut und gerne von einem „Königstransfer“ sprechen. Dem SVS ist es gelungen einen Top-Torjäger zu verpflichten. Im Unterländer Fußball dürfte es kaum Spieler geben die in den letzten Jahren die Kugel öfter über die Linie gedrückt haben als unser in Leingarten wohnender Neuzugang. In den letzten beiden Spielzeiten hat er in der Bezirksliga in 51 Spielen 50 Tore erzielt. In seinen zurückliegenden 258 Spielen erzielte er insgesamt 180 Tore. „Wir müssen unserer jungen Truppe noch Erfahrung durch den einen oder anderen Neuzugang an die Seite stellen,“ so der Abteilungsleiter des SV Schluchtern Guido Hutt. „Externe Neuzugänge müssen aber sogenannte Unterschiedsspieler sein. Das ist uns hier zu 100 % gelungen, unsere jungen Spieler werde von seiner großen Erfahrung profitieren“ so Hutt. Herzlich willkommen beim SV Schluchtern Michele!

+++

+++

Eintracht Beilstein (Kreisliga B2 Franken)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Der TGV Eintracht Beilstein freut sich, mit Morice Molnar einen talentierten Neuzugang für die Außenverteidigung begrüßen zu dürfen. Der junge, ehrgeizige Spieler kommt vom FV Ingersheim zum TGV. Morice Molnar ist ein laufstarker Außenverteidiger, der auf dem Platz nie aufgibt und mit viel Einsatzwillen agiert. Mit seiner kämpferischen Mentalität und der Bereitschaft, für das Team alles zu geben, passt er perfekt in unsere Spielphilosophie.

+++

+++

SV Lautertal (Kreisliga A1 Alb)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Der zweite Neuzugang für nächste Saison heißt Andreas Vogel. Mit Andy bekommen wir einen sehr akribischen Trainer, der uns taktisch und körperlich sehr nach vorne bringen wird. Das zeigte er bereits in der Vergangenheit, als er uns von 2020-2022 trainierte. Nach den Stationen Dottingen-Rietheim und Steinhilben kehrt er nun zurück und formt zusammen mit Pascal Maier das Trainerteam. Das sagt Andy selber zu seiner neuen Herausforderung: „Liebe Spieler, Mitglieder und Freunde des SV Lautertal, Ich freue ich mich sehr, wieder beim SV Lautertal an Bord zu sein –dieses Mal als Teil des Trainerteams gemeinsam mit Pascal Maier. Die Rückkehr zum Verein, bei dem ich bereits in der Vergangenheit als Trainer tätig war, ist für mich weit mehr als nur ein sportlicher Schritt – es ist auch eine Herzensangelegenheit. Die Arbeit mit der Mannschaft war für mich damals schon von großem Teamgeist, Leidenschaft und Zusammenhalt geprägt – genau daran wollen Pascal und ich jetzt anknüpfen. Gemeinsam möchten wir neue Impulse setzen, das Potenzial der Mannschaft voll ausschöpfen und den SV Lautertal sportlich wie auch menschlich weiterentwickeln. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit der Mannschaft, dem Verein und allen, die den SV Lautertal unterstützen. Lasst uns gemeinsam anpacken – mit Ehrgeiz & Leidenschaft!“

+++

+++

SV Ebnat (Kreisliga B4 Ostwürttemberg)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Der SV Ebnat freut sich, zur kommenden Saison Stefan Muck im Team begrüßen zu dürfen.🎉

Stefan wird ab Sommer das Trikot in Schwarz-Gelb tragen und bringt wertvolle Erfahrung aus seiner bisherigen Laufbahn mit. Er ist flexibel einsetzbar und wird den Kader in der Breite wie auch in der Stabilität weiter stärken. Willkommen beim SV Ebnat, Stefan – wir freuen uns auf die kommende Saison mit dir!

+++

+++

Croatia Bietigheim (Landesliga Württemberg, Staffel 1)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Niko Genc wieder bei Croatia Bietigheim. Niko wechselt von den Aramäern Bietigheim zu uns und wird unser Mittelfeld verstärken. Lieber Niko, wir heißen dich herzlich willkommen und wünschen dir eine erfolgreiche Saison bei uns!

Allesio Sposato zu Croatia Bietigheim! Mit Allesio kommt für unser Trainerteam Lamnek/Palmieri kein Unbekannter. Die beiden kennen ihn bereits aus gemeinsamen Zeiten bei Neckarrems. Allesio wird mit seiner Vielseitigkeit und seiner Technik unser Mittelfeld verstärken und neue Impulse setzen.

+++

+++