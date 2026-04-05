Bezirksliga-Torhüter und Kreisliga-Trainer verlängern News aus den Vereinen: Was hat sich getan? von red · Gestern, 11:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Michael Bates

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

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Spvgg Besigheim Die Spvgg Besigheim hat in der Bezirksliga Enz/Murr eine wichtige Personalfrage frühzeitig geklärt. Torwart Kevin Ostertag wird auch in der Saison 2026/27 das Trikot des Vereins tragen und bleibt damit jener Rückhalt, der seit seinem Wechsel in der Winterpause sofort Sicherheit verliehen hat. Bemerkenswert ist vor allem, wie schnell sich Kevin Ostertag im neuen Umfeld zurechtfand. Ohne erkennbare Anlaufzeit integrierte er sich in die Mannschaft und überzeugte von Beginn an mit starken Reflexen, ruhiger Ausstrahlung und klarer Kommunikation. Gerade diese Mischung gibt der Defensive Halt und Verlässlichkeit. Für die Spvgg Besigheim ist seine Verlängerung deshalb mehr als bloße Kontinuität – sie ist ein wichtiges Signal für Stabilität und Vertrauen.