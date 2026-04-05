Bezirksliga-Torhüter und Kreisliga-Trainer verlängern

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Die Spvgg Besigheim hat in der Bezirksliga Enz/Murr eine wichtige Personalfrage frühzeitig geklärt. Torwart Kevin Ostertag wird auch in der Saison 2026/27 das Trikot des Vereins tragen und bleibt damit jener Rückhalt, der seit seinem Wechsel in der Winterpause sofort Sicherheit verliehen hat.
Bemerkenswert ist vor allem, wie schnell sich Kevin Ostertag im neuen Umfeld zurechtfand. Ohne erkennbare Anlaufzeit integrierte er sich in die Mannschaft und überzeugte von Beginn an mit starken Reflexen, ruhiger Ausstrahlung und klarer Kommunikation. Gerade diese Mischung gibt der Defensive Halt und Verlässlichkeit. Für die Spvgg Besigheim ist seine Verlängerung deshalb mehr als bloße Kontinuität – sie ist ein wichtiges Signal für Stabilität und Vertrauen.
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Beim SSV Aalen II setzt man in der Kreisliga B2 Ostwürttemberg weiter auf Kontinuität und gemeinsames Wachstum. Trainer Dominik Hügel bleibt auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie der zweiten Mannschaft und verkörpert damit jenen Weg, den der Verein in den vergangenen Monaten bewusst eingeschlagen hat.
Die Verantwortlichen sehen in der Verlängerung mehr als eine reine Personalentscheidung. Dominik Hügel habe, so der Verein, nicht nur fachlich überzeugt, sondern passe auch menschlich hervorragend in die SSV-Familie. Genau diese Verbindung aus Kompetenz und Haltung soll nun die Grundlage für die weitere Entwicklung der Mannschaft bilden. Hügel selbst spricht von harter Arbeit in den vergangenen Monaten und davon, als Einheit gewachsen zu sein. Auch Vorstandsmitglied Felix Herzog betont, der Verein setze klar auf Kontinuität und eine langfristige sportliche Entwicklung. So bleibt beim SSV Aalen II ein Trainer, der für Verlässlichkeit und Zusammenhalt steht.
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